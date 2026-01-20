পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
সংসদ নির্বাচন নিয়ে সরকার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকবে
গণভোটের বিষয়ে সরকার ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে অবস্থান নিলেও জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে সরকার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন।
তিনি বলেছেন, আমরা ‘হ্যাঁ’ ভোটের জন্য কোনো মানুষকে জোর করবো না। ‘হ্যাঁ’ ভোট দিলে যে সুবিধা হবে তা বলার পরেও যদি কেউ না ভোট দিতে চায় তাহলে সে দিবে। এটা তাদের স্বাধীন ইচ্ছা। আমরা তাদেরকে গণভোটের পক্ষে বলবো এবং এর দিকগুলো তুলে ধরবো, সিদ্ধান্ত তারা নিবেন।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিকেল ৩টার দিকে বরগুনা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক তাসলিমা আক্তার।
তৌহিদ হোসেন বলেন, আমাদের ছেলে-মেয়েরা জীবন দিয়ে যে সুযোগ তৈরি করে রেখেছে, এটা আমাদের সবগুলো জেনারেশনকে এক সূত্রে বেঁধে দিয়েছে। আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি, আগের যে ব্যবস্থাপনা ছিল সবগুলো জেনারেশনই তা সাফার করেছে। গত ১৫-২০ বছর ধরে আমরা যে ব্যবস্থাপনার মধ্যে ছিলাম, সেটা কিন্তু সব জেনারেশনের মানুষই সাফার করেছে। প্রত্যেকেই সেটা থেকে মুক্তি চেয়েছে।
তিনি বলেন, আমাদের জেনারেশন সবকিছুতে সফল হয়নি। আমাদের অনেক ব্যর্থতা আছে। তবে সাফল্যও আছে, আমাদের জেনারেশনরাই কিন্তু যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে। বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি বলা হত, সেই দুর্নাম থেকে দেশকে আমরা বের করে নিয়ে এসেছি। তবে আমরা পারিনি সুষ্ঠু রাজনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি করতে। যেটাতে সংঘাত ছাড়া নিয়মতান্ত্রিকভাবে সরকার পরিবর্তন হবে এবং আরেকটা সরকার আসবে।
তিনি বলেন, আগের সরকার এবং পরবর্তী সরকারের মধ্যে একটা সুসম্পর্ক থাকবে এবং সবাই দেশের জন্য কাজ করবে। এমন পরিস্থিতি আমরা তৈরি করতে পারিনি। তবে সেটারই কিন্তু এখন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের এই চেষ্টা করতে হবে যেন, পুরোনো সেই দিনে আমরা ফিরে না যাই।
উপদেষ্টা বলেন, বর্তমানে গণভোট কিন্তু আগের গণভোটগুলোর থেকে একটু অন্যরকম। বাংলাদেশের মানুষ ভোট দিতে যান এবং ভোট দিতে পছন্দ করেন। তারা সুযোগ পেলে সঠিক ভোট এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়।
মতবিনিময় সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, নির্বাচনে প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত পছন্দ এবং অপছন্দ থাকতে পারে। কিন্তু সেটা ব্যক্তিগত বিষয়। তবে সরকার এই নির্বাচনের বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। আপনাদের কোনো কার্যক্রমে যাতে কারো পক্ষপাতিত্ব দেখা না যায়। আমরা কোনো পক্ষপাতিত্ব করবো না। আমরা অত্যন্ত সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ একটি নির্বাচন চাই, যেটাতে মানুষ ভোট দিতে পারবে।
