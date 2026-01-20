বাগেরহাটে মামুনুল হকসহ ৬ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার
বাগেরহাটের চারটি আসনে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী, এনসিপি, খেলাফত মজলিসসহ ৬ প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিনে প্রার্থীরা তাদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন।
জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বাগেরহাট-১ আসনে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমীর মাওলানা মামুনুল হক মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন।
বাগেরহাট-২ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি এম এ সালাম, একই আসনে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মাওলানা রমিজ উদ্দিন ও খেলাফত মজলিসের বালী নাসের ইকবাল মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন।
বাগেরহাট-৩ আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপির মোল্লা মো. রহমাতুল্লাহ ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মো. জুলফিকার হোসেন তাদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন।
এনসিপি, খেলাফত মজলিস ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের নেতারা বলছেন, ১০ দলীয় জোটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা তাদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন। ১০ দলীয় জোটের যে প্রার্থী রয়েছেন তার পক্ষে কাজ করবেন।
আর স্বতন্ত্র প্রার্থী বিএনপির সাবেক জেলা সভাপতি এম এ সালাম বলেন, দলীয় সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন। দলীয় প্রার্থীর পক্ষে কাজ করবেন।
এদিকে ছয়জন প্রার্থী তাদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করায় জেলার চারটি আসনে ২৩ জন প্রার্থী রয়েছেন।
এদের মধ্যে বাগেরহাট-১ আসনে আসনে ৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
এরা হলেন- বিএনপির প্রার্থী কপিল কৃষ্ণ মন্ডল, ১০ দলীয় জোটের প্রার্থী হিসেবে জামায়াতের মাওলানা মশিউর রহমান খান, স্বতন্ত্র প্রার্থী জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও বাগেরহাট-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এম এ এইচ সেলিম, জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য মো. মাসুদ রানা, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থী আবু সবুর শেখ, এবি পার্টি মনোনীত প্রার্থী মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, জাতীয় পার্টি-জেপি‘র স ম গোলাম সরোয়ার ও মুসলিম লীগের এমডি শামসুল হক।
বাগেরহাট-২ আসনে ৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এরা হলেন, বিএনপির প্রার্থী ব্যারিস্টার শেখ মোহাম্মাদ জাকির হোসেন, ১০ দলীয় জোটের প্রার্থী হিসেবে জামায়াতের শেখ মঞ্জুরুল হক রাহাদ, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি এম এ এইচ সেলিম ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের এ্যাড. আতিয়ার রহমান।
বাগেরহাট-৩ আসনে ৫ জন প্রার্থী রয়েছেন। এরা হলেন- বিএনপির প্রার্থী ড. শেখ ফরিদুল ইসলাম, ১০ দলীয় জোটের প্রার্থী হিসেবে জামায়াতের এ্য্যড. আব্দুল ওয়াদুদ, স্বতন্ত্র প্রার্থী জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি এম এ এইচ সেলিম, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জিল্লুর রহমান ও জাতীয় সমাজ তান্ত্রিক দল-জেএসডির মো. হাবিবুর রহমান মাস্টার।
বাগেরহাট-৪ আসনে কোন প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করেনি। এই আসনে ৬ জন প্রার্থী রয়েছেন। এরা হলেন- বিএনপির প্রার্থী সোমনাথ দে, ১০ দলীয় জোটের প্রার্থী হিসেবে জামায়াতের অধ্যক্ষ আব্দুল আলিম, স্বতন্ত্র প্রার্থী জেলা বিএনপির সদস্য কাজী খায়রুজ্জামান শিপন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ওমর ফারুক, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডির মোঃ আঃ লতিফ খান, জাতীয় পার্টি-জেপির সাজন কুমার মিস্ত্রি।
বাগেরহাট জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক গোলাম মো. বাতেন বলেন, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনে ছয়জন বৈধ প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন। এখন ২৩ জন বৈধ প্রার্থী রয়েছেন। বুধবার প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ করা হবে।
নাহিদ ফরাজী/এনএইচআর/এমএস