হান্নান মাসউদের পক্ষে ১০ দলীয় জোটের সমর্থন ঘোষণা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:৫৮ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
নোয়াখালী-৬ (হাতিয়া) আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির এনসিপি) প্রার্থী দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদের পক্ষে মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন জামায়াতের প্রার্থী অ্যাডভোকেট শাহ মোহাম্মদ মাহফুজুল হক।

মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিকেলে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে মনোনয়ন প্রত্যাহারের আবেদন করেন অ্যাডভোকেট শাহ মোহাম্মদ মাহফুজুল হক।

এর আগে সকালে হাতিয়া উপজেলা সদরে এনসিপির নির্বাচনি কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে ১০ দলীয় জোটের শরিক দলগুলো এনসিপির প্রার্থী আবদুল হান্নান মাসউদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করে।

অ্যাডভোকেট শাহ মোহাম্মদ মাহফুজুল হকের মনোনয়ন প্রত্যাহারের বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম।

তিনি বলেন, জেলার ছয়টি নির্বাচনি আসনে মোট পাঁচজন প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন। বৈধ হওয়া বাকি ৪৭ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

হাতিয়ার ১০ দলীয় জোটের সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা জামায়াতের আমির মাস্টার বোরহানুল ইসলাম। এতে জামায়াত নেতা শাব্বির আহমেদ তাফসীরের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন জোটের প্রার্থী আবদুল হান্নান মাসউদ, জামায়াত প্রার্থী অ্যাডভোকেট শাহ মোহাম্মদ মাহফুজুল হক, এলডিপির প্রার্থী আবুল হোসেন মো. বাবুল, এনসিপির হাতিয়া উপজেলা আহ্বায়ক শামছল তিব্রিজ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের হাতিয়া উপজেলা সভাপতি মওলানা ইউনুছ সাইফী এবং খেলাফত আন্দোলনের হাতিয়া উপজেলা সদস্য সচিব মুফতি ইছমাইল হোসাইন।

আবদুল হান্নান মাসউদ বলেন, ‌‘অতীতে যারা হাতিয়ার মানুষের ওপর অত্যাচার করেনি এবং কোনো অন্যায়ের সঙ্গে জড়িত ছিল না, তারা ঐক্যবদ্ধ হাতিয়া গড়ার ইচ্ছা করলে আমরা তাদেরকে স্বাগত জানাবো।’

