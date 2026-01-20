  2. দেশজুড়ে

পটুয়াখালী-৩

প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেননি মামুন, ভিপি নুরের জন্য চ্যালেঞ্জ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:১০ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
নুরুল হক নুর ও স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসান মামুন

পটুয়াখালী-৩ (গলাচিপা-দশমিনা) আসনে শেষ দিনেও মনোনয়ন প্রত্যাহার করেননি বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য (সদ্য বহিষ্কৃত) হাসান মামুন। ফলে আসনটিতে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের নির্বাচনি লড়াই আরও চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠেছে।

রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিনেও হাসান মামুন তার প্রার্থিতা বহাল রেখেছেন। তিনি এ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এর আগে বিএনপি আনুষ্ঠানিকভাবে ভিপি নুরুল হক নুরকে সমর্থন দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে এ আসনে দলীয় কোনো প্রার্থী দেয়নি।

স্থানীয় রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিএনপির সমর্থন থাকলেও হাসান মামুনের প্রার্থিতা ভিপি নুরের ভোটের সমীকরণে প্রভাব ফেলবে। বিশেষ করে তৃণমূল বিএনপির বড় একটি অংশের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা হাসান মামুনের পক্ষে কাজ করছেন।

এ বিষয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসান মামুন বলেন, ‘জনগণের সঙ্গে কমিটমেন্ট ছিল আমি নির্বাচন করবো। তাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি নির্বাচনের মাঠে আছি। আমি রাজনীতি করি জনগণের জন্য, সব সময় জনগণের পাশে থাকবো।’

মাহমুদ হাসান রায়হান/এসআর/এমএস

