নীলফামারী

১০ ইউপি সদস্যকে নিয়ে বিএনপিতে যোগ দিলেন কৃষক লীগ নেতা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:১৪ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
নীলফামারী সদর উপজেলার ইটাখোলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও কৃষক লীগের নেতা হেদায়েত আলী শাহ ফকির বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। এসময় তার সঙ্গে ওই ইউনিয়নের আরও ১০ জন ইউপি সদস্য যোগ দিয়েছেন।

মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) দুপুরে জেলা বিএনপির কার্যালয়ে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেন।

বিএনপিতে যোগদান ইউপি সদস্যরা হলেন, মশিউর রহমান, মজিবুল হক, বিজয় চন্দ্র, মো. আহাদ আলী, মনি বেগম, আঞ্জু আরা বেগম, মমতা বেগম, মো. মজনু, মো. সিদ্দিক আলী ও মো. সৈয়দ আলী।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, নীলফামারী-২ আসনের বিএনপির প্রার্থী শাহরিন ইসলাম চৌধুরী। তিনি জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এবং দলের চেয়ারপার্সন তারেক রহমানের খালাতো ভাই। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মীর সেলিম ফারুক, যুগ্ম আহ্বায়ক সোহেল পারভেজ, মোস্তফা হক প্রধান, সদস্য সচিব এ এইচ এম সাইফুল্লাহ রুবেল, সদস্য আনিছুর রহমান, শেফাউল ও জাহাঙ্গীর আলম।

যোগদান অনুষ্ঠানে ইউপি চেয়ারম্যান হেদায়েত আলী শাহ ফকির বলেন, নীলফামারী জেলার উন্নয়নের স্বার্থে এবং শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শের প্রতি অনুপ্রাণিত হয়ে আমি পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের সঙ্গে নিয়ে বিএনপিতে যোগদান করলাম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রকৌশলী শাহরনি ইসলাম চৌধুরী তুহিন বলনে, দলমত নির্বিশেষে নীলফামারীর উন্নয়নে আপনাদরে সকলকে এক হয়ে কাজ করতে হবে। বিএনপি সরকার গঠন করলে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এ জেলাকে রংপুর বিভাগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

আমিরুল হক/কেএইচকে/এমএস

