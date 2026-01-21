কুমিল্লায় নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন ১০ প্রার্থী

কুমিল্লায় নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন ১০ প্রার্থী
জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনে কুমিল্লায় ১১টি সংসদীয় আসনে ১০ প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) রাত ৯টায় কুমিল্লা জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মু. রেজা হাসান এ তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন।
মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারকারী প্রার্থীরা হলেন, কুমিল্লা-১ আসনে বিএনপির বিকল্প প্রার্থী দলের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মারুফ হোসেন ও খেলাফত মজলিসের সৈয়দ আব্দুল কাদের (জামাল), কুমিল্লা-২ আসনে ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশের মো. আব্দুস সালাম, কুমিল্লা-৪ আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহকে সমর্থন জানিয়ে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রার্থী হাফেজ মাওলানা মোফাজ্জাল হোসেন,
কুমিল্লা-৬ আসনে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী দলের চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য হাজি আমিন উর রশিদ ইয়াছিন ও এবি পার্টির মিয়া মোহাম্মদ তৌফিক, কুমিল্লা-৭ আসনে চান্দিনা উপজেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা মোশারফ হোসেন, কুমিল্লা-৮ আসনে খেলাফত মজলিসের মো. জোবায়ের হোসেন এবং কুমিল্লা-৯ আসনে খেলাফত মজলিসের আবদুল হক আমিনী ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মো. মাহবুবুর রহমান।
জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মু. রেজা হাসান বলেন, ‘আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লার ১১টি সংসদীয় আসনে সর্বমোট ১০৭ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এদের মধ্যে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয় ও আপিল শেষে বৈধ প্রার্থী হিসেবে বিবেচিত হন ৯২ জন। এদের মধ্যে নির্বাচন কমিশন থেকে দুই প্রার্থীকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। ২০ জানুয়ারি মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন পর্যন্ত ১০ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করেন। সে হিসেবে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে কুমিল্লা থেকে মোট ৮০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।’
জাহিদ পাটোয়ারী/আরএইচ