ক্ষেতের বিষ গোয়ালঘরে রেখেছিলেন বাবা, পানীয় ভেবে খেয়ে শিশুর মৃত্যু

ক্ষেতের বিষ গোয়ালঘরে রেখেছিলেন বাবা, পানীয় ভেবে খেয়ে শিশুর মৃত্যু
কুষ্টিয়ার খোকসায় কোমল পানীয় ভেবে বোতলে রাখা তরল বিষ পান করে খাদিজা নামের তিন বছরের এক শিশু মারা গেছে।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার জয়ন্তী হাজরা ইউনিয়নের পূর্ব গোপালপুর গ্রামে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। নিহত খাদিজা ওই গ্রামের কৃষক বাহাদুর আলী শেখের মেয়ে।
পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার পেঁয়াজ ক্ষেতে ব্যবহারের পর অবশিষ্ট তরল বিষ একটি কোমল পানীয়ের (আরসি) বোতলে ভরে নিজেদের গোয়ালঘরের এক কোণে রেখে দিয়েছিলেন বাবা বাহাদুর আলী। বুধবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে খেলার ছলে শিশু খাদিজা গোয়ালঘরে গিয়ে ওই বোতলটি পায়। কোমল পানীয় ভেবে সে বিষ পান করে ফেলে এবং কিছুক্ষণ পর বমি করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। পরিবারের লোকজন বিষয়টি বুঝতে পেরে শিশুটিকে খোকসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত শিশুর পিতা বাহাদুর আলী বিলাপ করতে করতে বলেন, বাড়তি বিষটুকু ফেলে না দিয়ে বোতলে ভরে গোয়ালঘরে রেখেছিলাম। মেয়েটা যে সেখানে যাবে তা বুঝতে পারিনি। হাসপাতালের পথে শোমসপুর রেলগেট এলাকাতেই আমার কোলের ওপর সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে।
জয়ন্তী হাজরা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক বলেন, কৃষকদের বাড়িতে একটু আধটো বিষ থাকে। সেগুলো সাবধানে রাখা হয়। কিন্তু শিশুটি কীভাবে বিষ পেয়ে গেলো। ঘটনাটিকে ভাগ্যের লিখন বলে তিনি মনে করেন।
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত উপ-সহকারী মেডিকেল অফিসার জহিদুল ইসলাম জাহিদ জানান, জরুরি বিভাগে আসার আগেই শিশুটি মারা যায়। তাদের কাছে মৃত অবস্থায় শিশুটিকে আনা হয়।
জানা গেছে, আইনি প্রক্রিয়া শেষে মৃতশিশুটিকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছে থানা পুলিশ।
আল-মামুন সাগর/কেএইচকে/জেআইএম