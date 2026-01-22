  2. দেশজুড়ে

শাহজালাল-শাহপরানের মাজার জিয়ারত করেছেন তারেক রহমান

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সিলেট
প্রকাশিত: ০৮:২৩ এএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
শাহজালাল-শাহপরানের মাজার জিয়ারত করেছেন তারেক রহমান

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু করতে সিলেটের হযরত শাহজালাল (রহ) ও হযরত শাহপরান (রহ) এর মাজার জিয়ারত করেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাত ৯টার দিকে মাজার জিয়ারত করেন তিনি।

মাজার জিয়ারতের আগে তিনি নামাজ আদায় করেন। পরে তিনি মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর জেনারেল এমএজি ওসমানীর কবরও জিয়ারত করেন। এসময় তার সঙ্গে স্ত্রী জুবাইদা রহমান ও বিএনপি নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে বুধবার রাত ৮টার দিকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তিনি।

এদিকে মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে বিমানবন্দর থেকে বাসে করে যাত্রা শুরু করেন তারেক রহমান। আসার পথে সড়কের দু’পাশে দাঁড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানান নেতাকর্মীরা। রাত সোয়া ৯টার দিকে হাজারো মানুষের ভিড় ঠেলে মাজারের ভেতরে প্রবেশ করেন তিনি।

মাজার জিয়ারত ও এশার নামাজ শেষে তিনি মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর জেনারেল এমএজি ওসমানীর কবরও জিয়ারত করেন। এরপর রাত ১০টার দিকে মাজার থেকে নেমে আসেন তিনি। পরে তিনি হযরত শাহপরান (রহ) এর মাজার জিয়ারত করেন।

তারেক রহমানের সঙ্গে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ সিনিয়র নেতৃবৃন্দ রয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে সিলেটে আলিয়া মাদরাসা মাঠে জনসভার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনি প্রচারণা শুরু করবেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

আহমেদ জামিল/এফএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।