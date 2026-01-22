  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৮:২৬ এএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
অর্থনৈতিক চাকা ঘোরানোর জন্য নির্বাচন খুব জরুরি: এ্যানী

বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব শহিদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী বলেছেন, দেশে যে অভাব অনটন আছে, অর্থনৈতিক চাকা যেভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এটি ঘুরানোর জন্য নির্বাচন খুব বেশি জরুরি। সর্বশেষ যেই টার্গেট নিয়ে জুলাই আন্দোলনে আমরা অংশগ্রহণ করেছি তা পূরণ হবে নির্বাচনের মাধ্যমে ।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ১১টায় লক্ষ্মীপুর প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে জেলা লাইটিং, সাউন্ড অ্যান্ড ইভেন্ট ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। এ্যানী লক্ষ্মীপুর-৩ (সদর) আসনে বিএনপির সংসদ সদস্য প্রার্থী ও দলের জেলা কমিটির আহ্বায়ক।

এ্যানী বলেন, নির্বাচন যদি না হয় সমাজ-দেশ ছারখার হয়ে যাবে। বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যাবে। বিগত বছরগুলোতে যেটি হয়েছে তার থেকে বড় ক্ষতি হবে। এজন্য আমাদের খুব সজাগ ও সর্তক থাকতে হবে।

তিনি আরও বলেন, ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনকে ঘিরে প্রয়োজনে ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর যেভাবে আমরা থানা, ডিসি অফিস, এসপি অফিস পাহারা দিয়েছি, একইভাবে পাহারা দিয়ে নির্বাচনকে উঠিয়ে নিয়ে আসতে হবে।

লক্ষ্মীপুর জেলা লাইটিং, সাউন্ড অ্যান্ড ইভেন্ট ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি রুমন সাহার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ফয়েজুর রহমান রকির সঞ্চালনায় এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন লক্ষ্মীপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি আ হ ম মোস্তাকুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক সাঈদুল ইসলাম পাবেল ও পৌর বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম লিটন। পরে খেলোয়াড়দের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

