শেরপুর-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী শফিকুল ইসলাম মাসুদকে শোকজ

প্রকাশিত: ০৮:৩৩ এএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় শেরপুর-১ (সদর) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী শফিকুল ইসলামকে কারণ দর্শানো নোটিশ (শোকজ) দিয়েছে নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাতে শোকজের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শেরপুর-১ আসনের নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত বিচারক (যুগ্ম জেলা জজ) তানভীর আহমেদ।

শোকজ নোটিশে বলা হয়, নির্বাচনি প্রতীক বরাদ্দ ও প্রচারণা শুরুর তারিখের দিন ২১ জানুয়ারি দুপুর ১টায় প্রতীক পাওয়ার পর জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে মিছিল ও বিপুলসংখ্যক মোটরসাইকেল নিয়ে শোডাউন করেন। যা অভিযোগে সংযুক্ত ভিডিও দেখে সত্য মর্মে প্রতীয়মান হয়। যা সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালার লঙ্ঘন।

এর আগেও আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছিলেন মাসুদ। এ অবস্থায় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাচন কমিশনের নিকট কেন প্রতিবেদন প্রদান করা হবে না এজন্য সশরীরে উপস্থিত হয়ে বা উপযুক্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে তিন কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে নোটিশে।

এদিকে শোকজের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে, শোকজের বিষয়টি তারা শুনেছেন। নোটিশ হাতে পেলে জবাব দেওয়া হবে।

