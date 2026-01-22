মণিরামপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি বহিষ্কার
যশোরের মণিরামপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট শহিদ ইকবালকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। নির্বাচনকে সামনে রেখে দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে বিদ্রোহী প্রার্থী হওয়ায় তার বিরুদ্ধে এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির কেন্দ্রীয় নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যশোর-৫ (মণিরামপুর) আসন থেকে জোটের প্রার্থী রশীদ বিন ওয়াক্কাসকে মনোনয়ন দেয়। ফলে মনোনয়নবঞ্চিত হয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনি মাঠে নামেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট শহিদ ইকবাল। বুধবার প্রতীক বরাদ্দের দিনে তিনি কলস প্রতীক পেয়েছেন।
এদিকে দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ায় দলীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থি কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে বিএনপির প্রাথমিক সদস্যপদসহ সব পদ থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বহিষ্কার আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।
এদিকে শহিদ ইকবালের বহিষ্কারের ঘটনায় মণিরামপুর উপজেলায় রাজনৈতিক অঙ্গনে নানা আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে।
এ বিষয়ে অ্যাডভোকেট শহিদ ইকবাল বলেছেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ায় আমাকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে শুনেছি। এখনো কোনো চিঠিপত্র হাতে পাইনি।
