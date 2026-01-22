  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:৪৫ এএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিনে মৌলভীবাজার-৩ আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী আব্দুল মন্নান প্রার্থিতা প্রত্যাহার না করায় তাকে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক দেওয়া হয়েছে। ফলে এই আসনে ১০ দলীয় জোটের প্রার্থী খেলাফত মজলিসের আহমদ বিলালসহ জোটের নেতাকর্মীদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

এর আগে মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিনে কর্মী সমর্থকরা অবরোধ করে রাখেন জামায়াতের প্রার্থী আব্দুল মন্নানকে, যাতে তিনি মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে না পারেন। বিকেলে দলীয়ভাবে জামায়াতের পক্ষ থেকে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহার করলেও, রিটার্নিং কর্মকর্তা বিষয়টি আমলে নেননি। কারণ প্রার্থীর সঙ্গে এ বিষয়ে কোনো যোগাযোগ করা যায়নি।

প্রতীক বরাদ্দের পর ১০ দলীয় জোটের প্রার্থী খেলাফত মজলিসের আহমদ বিলাল বলেন, খেলাফত মজলিস ও জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে আমাকে জানানো হয়েছে, তারা চেষ্টা করছেন আব্দুল মন্নানের নির্বাচনে না দাঁড়ানোর জন্য। এ বিষয়ে অন্যান্যরা হাসাহাসি করছেন। আব্দুল মন্নান ভাই নির্বাচন করবেন বলে পরিশ্রম করেছেন। তবে জোট আমাকে মনোনয়ন দিয়েছে। আমি আশাবাদী তিনি আমাকে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াবেন।

জামায়াতের প্রার্থী আব্দুল মন্নানের মুঠোফোনে যোগাযোগ করলে সৌরভ নামে একজন বলেন, মোবাইল ফোন আব্দুল মন্নানের কাছে নেই। তিনি চিন্তা করছেন নির্বাচন করবেন কি না।

