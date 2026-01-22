রাঙ্গামাটিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাস চলাচল বন্ধ
সৌদিয়া পরিবহন ও রাঙ্গামাটি মোটর মালিক সমিতির দ্বন্দ্বে রাঙ্গামাটির সঙ্গে অনির্দিষ্টকালের জন্য সব ধরনের বাস চলাচল বন্ধ রেখেছে রাঙ্গামাটি-চট্টগ্রাম মোটর মালিক সমিতি।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সকাল থেকে সারা দেশের সঙ্গে যাত্রীবাহী বাস চলাচল বন্ধ রেখেছে সমিতি। এতে বিপাকে পড়েছে এসব রুটের যাত্রী ও স্কুল কলেজগামী ছাত্র-ছাত্রীরা।
জানা গেছে, সৌদিয়া পরিবহন তাদের দুটি বাস রাঙ্গামাটি-ঢাকা রুটে যাত্রী পরিবহন শুরু করলেও মালিক সমিতিতে টোকেন ফি জমা দিচ্ছিল না। ফলে বুধবার সমিতি সৌদিয়া কাউন্টার বন্ধ করে দেয়। পরে প্রশাসনে হস্তক্ষেপে তা চালু করা হয়। এর প্রতিবাদে কোন প্রকার পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই সকাল থেকে বাস চলাচল বন্ধ করে দেয় মালিক সমিতি।
সৌদিয়া বাস কাউন্টারের রাঙ্গামাটি ব্যবস্থাপক আরমান হোসেন বলেন, আমরা সব ধরণের অনুমতি নিয়ে বাস চলাচল শুরু করেছি। কিন্তু গতকাল হঠাৎ আমাদের কাউন্টারে তালা ঝুলিয়ে দেন রাঙ্গামাটি মোটর মালিক সমিতির লোকজন। পরে সেনাবাহিনীর রাঙ্গামাটি জোনের সহায়তায় আমাদের কাউন্টারের তালা খুলে দেওয়া হয়। এবং আগামী রোববার দুই পক্ষকে নিয়ে বৈঠক করে এই সংকটের সমাধান করবে বলে জানানো হয়। কিন্তু আজ সকালে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা আমাদের একটি এসি বাস আটকে রাখেন তারা। বাসের যাত্রীদের রাউজানে নেমে যেতে বাধ্য করা হয়। রাঙ্গামাটি মোটর মালিক সমিতির নেতারা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি।
এদিকে হঠাৎ করে পরিবহন চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যাত্রীরা। দ্রুত সমস্যার সমাধান করে বাস চলাচল স্বাভাবিক করার দাবি জানিয়েছেন তারা। বাস বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়েছে যাত্রীরা। অনেক যাত্রী বাস কাউন্টারে এসে বাস না পেয়ে ফেরত চলে গেছেন।
তবে সিএনজি অটোরিকশা চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানান সিএনজি অটোরিকশা শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান বাবু।
তিনি বলেন, রাঙ্গামাটি থেকে চট্টগ্রামে কিছু সিএনজি অটোরিকশা চলাচল নিয়মিতভাবে হচ্ছে। তবে বাস চলাচল না থাকায় যাত্রীদের চাপ বেড়েছে। সিএনজি চলাচলে কোনো বাঁধা নেই।
রাঙ্গামাটি মোটর মালিক সমিতির কার্যালয় ব্যবস্থাপক সৈয়দ মোহাম্মদ তালুকদার বলেন, বিকেল ৪টায় জেলা প্রশাসনের সঙ্গে জরুরি সভা আছে। সেখানে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান হবে।
রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসনের অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট নিশাত শারমিন জানান, হঠাৎ এমন ঘটনা অপ্রত্যাশিত, তবে কিভাবে দ্রুত সমাধান করা যায় সেই বিষয়টি নিয়ে আমরা কাজ করছি। আশা করছি দ্রুতই সমাধান হবে।
