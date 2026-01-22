চাঁপাইনবাবগঞ্জ
জামায়াত প্রার্থীর ব্যানার ছিঁড়ে পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী নুরুল ইসলাম বুলবুলের নির্বাচনি ব্যানার ছিঁড়ে ও আগুনে পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাতে সদর উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের শ্রীরামপুর গ্রামের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার দিনগত রাতের রাতের কোনো এক সময়ে দুর্বৃত্তরা পরিকল্পিতভাবে শ্রীরামপুর গ্রামের বিভিন্ন স্থানে লাগানো ফেস্টুনে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে একাধিক ফেস্টুন সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যায়।
নুরুল ইসলাম বুলবুলের অভিযোগ, এটি একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও নিন্দনীয় কাজ। গণতান্ত্রিক পরিবেশ নষ্ট করতেই এমন ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে তারা মনে করছেন। এ ধরনের কর্মকাণ্ড এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য হুমকিস্বরূপ বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার মারুফ আফজাল রাজন বলেন, মৌখিক অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ (সদর) আসনে পাঁচজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তারা হলেন- বিএনপির মো. হারুনুর রশীদ (ধানের শীষ), জামায়াতের নূরুল ইসলাম বুলবুল (দাঁড়িপাল্লা), জেএসডির ফজলুর ইসলাম খাঁন (তারা), ইসলামী আন্দোলনের মো. মনিরুল ইসলাম (হাতপাখা) এবং গণঅধিকার পরিষদের মো. শফিকুল ইসলাম (ট্রাক)।
সোহান মাহমুদ/এমএন/এমএস