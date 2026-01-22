  2. দেশজুড়ে

ভোলায় বাস চাপায় দুই মোটরসাইকে‌ল আরোহী নিহত

প্রকাশিত: ০৯:৩২ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
ভোলার লালমোহনে যাত্রীবাহী বাসের চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই জন নিহত হয়েছে। নিহতরা সম্পর্কে একে অপরের শালা-দুলাভাই।

বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ভোলা-চরফ্যাশন সড়কের ডা. আজহার উদ্দিন ডিগ্রি কলেজ সংলগ্ন এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন— লালমোহন উপজেলার পশ্চিম চরউমেদ ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের গজারিয়া এলাকার মো. অলি উল্যাহ এবং মো. আবুল কামাল।

স্থানীয়রা জানান, আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে উপজেলার গজারিয়া এলাকা থেকে মাহ‌ফিল শুনতে মোটরসাইকেলে করে কর্তারহাট যাচ্ছিলেন তারা। পরে ডা. আজহার উদ্দিন ডি‌গ্রি কলেজের সংলগ্ন এলাকায় আসলে ভোলাগামী যাত্রীবা‌হী বাস‌ তাদের চাপা দেয়। ওই সময় ঘটনাস্থলেই নিহন তারা। এ ঘটনা ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় বিক্ষুব্ধ জনতা বাসটি ভাঙচুর করে আগুন দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস কর্মী আগুন নেভান।

লালমোহন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ও‌সি) মো. অ‌লিউল ইসলাম জানান, আগুনে বাসটির তেমন ক্ষয়-ক্ষতি হয়নি। বাসটি থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।

