আমাদের কিছু লোক দোসর হয়েছিল এটা ঠিক: জিএম কাদের

নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক রংপুর
প্রকাশিত: ১০:৫১ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের বলেছেন, আমাদের কিছু লোক দোসর হয়েছিল এটা ঠিক। কিন্তু তারা এখন আমাদের সঙ্গে নেই।

বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) রাত ৯টার দিকে রংপুর মাওলানা কেরামত আলী (রহ.) এর মাজার জিয়ারত শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।

জিএম কাদের বলেন, বিভিন্ন দল থেকে আমাদের দোসর বলা হচ্ছে। যদিও বাংলাদেশের ইতিহাসে জাতীয় পার্টি একমাত্র দল আমি বলতে পারি, যারা এই আন্দোলনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। আমাদের দুজন কর্মী শহীদ হয়েছেন—মিরাজুল আর মানিক। আমাদের চারজন একেবারে সরাসরি অ্যারেস্টেড ছিলেন। একজন তো নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, আরিফ আলী।

‘কাজেই আন্দোলনের সঙ্গে সবসময় আমরা ছিলাম। হঠাৎ করে কিছু মানুষ, এটাকে নাকি বট বাহিনী বলে; আমাদের দোসর, দোসর, করে সারাদেশে এবং বিশেষ করে তরুণ সমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে আমাদের বিরুদ্ধে একটা প্রচারণা করেছে, উদ্দেশ্যমূলকভাবে। এটাকে আমি তীব্রভাবে নিন্দা জানাই। আমাদের কিছু লোক দোসর হয়েছিল এটা ঠিক। তারা কিন্তু আমাদের সঙ্গে নেই, কোনো সময় আমাদের সঙ্গে তারা ছিলেন না। তারা বারংবার সরকারের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিলেন। এখনো তারা সরকারের দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, কিন্তু আল্লাহ আমাদের রক্ষা করেছেন।’

নির্বাচনের পরিবেশ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জিএম কাদের বলেন, নির্বাচনের পরিস্থিতি এখনো ভালো দেখছি না। আমাদের নেতাকর্মীদের নামে বিভিন্ন রকম মামলা দেওয়া হয়েছে। এখনো তিনজন জেল থেকেই নির্বাচন করছেন। আমাদের নেতাকর্মীরা বিভিন্ন জায়গায় বাধাগ্রস্ত হচ্ছেন। তাদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

‘কাজেই আমরা এমপি হওয়ার জন্য রাজনীতি করি না, আমরা মন্ত্রী হওয়ার জন্য রাজনীতি করি না; আমরা দেশ ও জাতির খেদমত করার জন্য রাজনীতি করি। আর আমাদের দোসর বলছেন যারা, তাদের আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি- আন্দোলনে আপনাদের কী অবদান আমরা দেখতে চাই। প্রমাণসহ হাজির হন, তারপর আমাদের সঙ্গে কথা বলেন।’ বলেন জিএম কাদের।

এর আগে নির্বাচনি প্রচারণায় অংশ নিতে রংপুরে পৌঁছে জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান প্রয়াত হুসেইন মুহম্মদ এরশাদসহ মা ও বাবার কবর জিয়ারত করেন জিএম কাদের।

