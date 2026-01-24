‘বিএনপিতে যত রাজাকার আছে, জামায়াতে তার দশ ভাগের এক ভাগও নাই’

‘বিএনপিতে যত রাজাকার আছে, জামায়াতে তার দশ ভাগের এক ভাগও নাই’
বিএনপিতে যত রাজাকার আছে, জামায়াতে ইসলামীতে তার দশ ভাগের এক ভাগও নাই বলে মন্তব্য করেছেন বরগুনা-২ আসনে জামায়াতের প্রার্থী ও দলটির ঢাকা মহানগর দক্ষিণের শুরা সদস্য ডা. সুলতান আহমদ।
শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) রাতে বরগুনার পাথরঘাটার নাচনাপাড়া ইউনিয়নের মানিকখালী বাজারের পাশে জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত এক নির্বাচনি জনসভায় এ মন্তব্য করেন তিনি।
ডা. সুলতান আহমদ বলেন, জামায়াতের যখন বসার জায়গা ছিল না, বিএনপির স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকও আমার বাসায় হতো। ফখরুল সাহেব দুইবার সেই মিটিং এ অ্যাটেন্ড করার জন্য আমার বাসায় এসেছেন। তখন আমি বলেছি, কিছু নাস্তা খান। সে বলেছেন, ‘ডাক্তার সাহেব, আমি বাহিরে খাই না’। সেই বন্ধুত্ব আমাদের। কাজেই ভুল করবেন না। আজকে আপনারা ভুল কথা বলছেন।
তিনি আরও বলেন, আপনাদের নেতা তারেক জিয়া, আমরা শ্রদ্ধা করি। জিয়াউর রহমানের ছেলে, খালেদা জিয়ার ছেলে। পহেলা বক্তৃতায়ই সিলেট থেকে যেটা শুরু করেছেন, একান্ত ভুল। তারা বলেছে, জামায়াতে ইসলামী ৭১ সালে এই করেছে, সেই করেছে। তার এই কথাটা ঠিক হয় নাই। আপনাদের দলে যত রাজাকার আছে, আপনাদের দলে যত পাকিস্তানপন্থি লোক আছে, জামায়াতে ইসলামীতে তার দশ ভাগের এক ভাগও নাই।
নুরুল আহাদ অনিক/কেএইচকে