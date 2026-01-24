ঢাকায় ভোটার ৮৫ লাখ, নারী বেশি যে আসনে

ঢাকায় ভোটার ৮৫ লাখ, নারী বেশি যে আসনে
এবার ঢাকার ২০টি আসনে মোট ভোটার প্রায় ৮৫ লাখ (৮৪ লাখ ৭৪ হাজার ৯৮৫ জন)। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৪৩ লাখ ৫১ হাজার ৪৫০ জন এবং নারী ভোটার ৪১ লাখ ২৩ হাজার ৪২১ জন। এছাড়া তৃতীয় লিঙ্গের (হিজড়া) ভোটার ১১৪ জন।
ঢাকার ২০টি আসনের মধ্যে সব থেকে বেশি ভোটার ঢাকা-১৯ আসনে। এ আসনে মোট ভোটার ৭ লাখ ৪৭ হাজার ৭০ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৩ লাখ ৭৯ হাজার ৯০৬ জন এবং নারী ৩ লাখ ৬৭ হাজার ১৫১ জন। এছাড়া ১৩ জন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন।
ঢাকার ২০ আসনের মধ্যে ১৯টিতেই নারীদের থেকে পুরুষ ভোটার বেশি। শুধু ঢাকা-২০ আসনে পুরুষের থেকে নারী ভোটার বেশি। এই আসনে ৩ লাখ ৭৬ হাজার ৬৩৯ জন ভোটারের মধ্যে পুরুষ এক লাখ ৮৭ হাজার ৮৩৫ জন। বিপরীতে নারী ভোটার এক লাখ ৮৮ হাজার ৮০২ জন। এছাড়া তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার দুজন।
অন্য আসনগুলোর মধ্যে ঢাকা-১ আসনে ৫ লাখ ৪৫ হাজার ১৪০ জন ভোটারের মধ্যে পুরুষ ২ লাখ ৭৬ হাজার ৫০ জন, নারী ২ লাখ ৬৯ হাজার ৮৫ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের পাঁচজন। ঢাকা-২ আসনে ৪ লাখ ১৯ হাজার ২১৫ জন ভোটারের মধ্যে পুরুষ ২ লাখ ১৭ হাজার ৯০৮ জন, নারী ২ লাখ ৬৯ হাজার ৮৫ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ৯ জন।
ঢাকা-৩ আসনে মোট ভোটার ৩ লাখ ৬২ হাজার ১৫৯ জন। এদের মধ্যে পুরুষ এক লাখ ৮৪ হাজার ৯৭১ জন, নারী এক লাখ ৭৭ হাজার ১৮৪ জন এবং ৪ জন তৃতীয় লিঙ্গের। ঢাকা-৪ আসনে ৩ লাখ ৬২ হাজার ৫০৬ জন ভোটারের মধ্যে পুরুষ এক লাখ ৮৬ হাজার ৪৬৭ জন, নারী এক লাখ ৭৬ হাজার ৩৪ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ৫ জন।
ঢাকা-৫ আসনে ৪ লাখ ১৯ হাজার ৯৯৬ জন ভোটারের মধ্যে পুরুষ ২ লাখ ১৪ হাজার ৫৯৪ জন। এ আসনে নারী ২ লাখ ৫ হাজার ৩৯৭ জন এবং ৫ জন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার। ঢাকা-৬ আসনে ২ লাখ ৯২ হাজার ২৮২ জন ভোটারের মধ্যে পুরুষ এক লাখ ৫২ হাজার ৫১৯ জন, নারী এক লাখ ৩৯ হাজার ৭৬১ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ৩ জন।
আরও পড়ুন
কিছুদিন আগে বিএনপির এক বড় নেতা ফোন করে বলেছেন- হজরত, দরজা খোলা
দেশের এক ইঞ্চি পরিমাণ সম্মান কারও কাছে বন্ধক দেবো না
ঢাকা-৭ আসনে ৪ লাখ ৭৯ হাজার ৩৭৬ জন ভোটারের মধ্যে পুরুষ ২ লাখ ৪৮ হাজার ৪৮১ জন, নারী ২ লাখ ৩০ হাজার ৮৮৩ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ১২ জন। ঢাকা-৮ আসনে ২ লাখ ৭৫ হাজার ৪৭১ জন ভোটারের মধ্যে পুরুষ এক লাখ ৫২ হাজার ৭৯৫ জন, নারী এক লাখ ২২ হাজার ৬৭৫ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের একজন।
ঢাকা-৯ আসনে ৪ লাখ ৬৯ হাজার ৩৬০ জন ভোটারের মধ্যে পুরুষ ২ লাখ ৩৭ হাজার ৬৭৩ জন, নারী ২ লাখ ৩১ হাজার ৬৮২ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ৫ জন। ঢাকা-১০ আসনে ৩ লাখ ৮৮ হাজার ৬৬০ জন ভোটারের মধ্যে পুরুষ ২ লাখ ৪ হাজার ৬০৪ জন, নারী এক লাখ ৮৪ হাজার ৫০ জন এবং ৬ জন তৃতীয় লিঙ্গের।
ঢাকা-১১ আসনে ৪ লাখ ৩৯ হাজার ৭৮ জন ভোটারের মধ্যে পুরুষ ২ লাখ ২২ হাজার ৮৭৭ জন, নারী ২ লাখ ১৬ হাজার ১৯৮ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ৩ জন। ঢাকা-১২ আসনে ৩ লাখ ৩৩ হাজার ৩২০ জন ভোটারের মধ্যে পুরুষ এক লাখ ৭৪ হাজার ৩৪৯ জন, নারী এক লাখ ৫৮ হাজার ৯৬৮ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ৩ জন।
ঢাকা-১৩ আসনে ৪ লাখ ৮ হাজার ৭৯১ জন ভোটারের মধ্যে পুরুষ ২ লাখ ৯ হাজার ৮১২ জন, নারী এক লাখ ৯৮ হাজার ৯৭১ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ৮ জন। ঢাকা-১৪ আসনে ৪ লাখ ৫৬ হাজার ৪৪ জন ভোটারের মধ্যে পুরুষ ২ লাখ ৩২ হাজার ৬৬ জন, নারী ২ লাখ ২৩ হাজার ৯৭৪ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ৪ জন।
ঢাকা-১৫ আসনে ৩ লাখ ৫১ হাজার ৭১৮ জন ভোটারের মধ্যে পুরুষ এক লাখ ৭৯ হাজার ৬১৬ জন, নারী এক লাখ ৭২ হাজার ৯৮ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ৪ জন। ঢাকা-১৬ আসনে ৪ লাখ ৪৯৯ জন ভোটারের মধ্যে পুরুষ ২ লাখ ১ হাজার ১৬৮ জন, নারী এক লাখ ৯৯ হাজার ৩২৩ জন এবং ৮ জন তৃতীয় লিঙ্গের।
ঢাকা-১৭ আসনে ৩ লাখ ৩৩ হাজার ৭৭৭ জন ভোটারের মধ্যে পুরুষ এক লাখ ৭৪ হাজার ৭০৯ জন, নারী এক লাখ ৫৯ হাজার ৬০ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ৮ জন। ঢাকা-১৮ আসনে ৬ লাখ ১৩ হাজার ৮৮৩ জন ভোটারের মধ্যে পুরুষ ৩ লাখ ১৩ হাজার ৫০ জন, নারী ৩ লাখ ৮২৭ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ৬ জন।
এমএএস/কেএসআর