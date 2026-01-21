  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি সিলেট
প্রকাশিত: ০৬:২০ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
রান্না করা হচ্ছে সিলেটের ঐতিহ্যবাহী খাবার ৪০ হাঁড়ি আখনি। ছবি-জাগো নিউজ

দীর্ঘ দুই দশক পর সিলেটে আসছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তার আগমনকে ঘিরে শ্বশুরবাড়ি সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার সিলাম ইউনিয়নের বিরাহিমপুর গ্রামে বইছে উৎসবের আমেজ। স্ত্রী জোবাইদা রহমানকে সঙ্গে নিয়ে বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাতেই শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার কথা রয়েছে তারেক রহমানের।

দীর্ঘদিন পর জামাইয়ের আগমন উপলক্ষে বাড়ি ও আশপাশের পরিবেশ সাজিয়ে তোলার পাশাপাশি দোয়া ও আপ্যায়নের আয়োজন করা হয়েছে। রান্না করা হচ্ছে ৪০ হাঁড়ি আখনি। জামাই তারেক রহমানের আগমন উপলক্ষে বিশেষ দোয়ার আয়োজন করেছেন শ্বশুরবাড়ির লোকজন। দোয়া শেষে রান্না করা ৪০ হাঁড়ি আখনি বিতরণ করা হবে প্রায় ১২ হাজার মানুষের মধ্যে।

আখনি বা আখনি পোলাও বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয়, ঐতিহ্যবাহী এবং সুস্বাদু খাবার। এটি মূলত মাংস (গরু, খাসি বা মুরগি) এবং চালের সমন্বয়ে তৈরি এক ধরনের বিশেষ পোলাও বা বিরিয়ানি।

সিলাম এলাকার বাসিন্দা ও জিয়া ফাউন্ডেশন ইউরোপের সমন্বয়ক শরীফুল ইসলাম স্বপন বলেন, ‘এটা আমাদের জন্য আনন্দের মুহূর্ত। বহু বছর পর আমাদের জামাই আসছেন। তাই আমরা দোয়ার আয়োজন করেছি। ৪০ হাঁড়ি আখনি রান্না করা হচ্ছে। দোয়া শেষে প্রায় ১২ হাজার মানুষের মধ্যে শিরনি বিতরণ করা হবে।’

পারিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে খুব অল্প সময়ের মধ্যে। তবুও তারা আন্তরিকতার কোনো ঘাটতি রাখেননি।

২২ বছর পর সিলেট যাচ্ছেন তারেক রহমান, থাকছে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা

তারেক রহমানের স্ত্রী জোবাইদা রহমানের চাচাতো ভাই জাহাঙ্গীর আলী খান বলেন, ‘সময় কম ছিল। তারপরও শতাধিক মানুষ চার দিন ধরে বাড়ি পরিষ্কার, মেরামত আর সাজানোর কাজে যুক্ত ছিলেন। আমরা চাই, তিনি এসে যেন আপন ঘরের উষ্ণতা অনুভব করেন।’

সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী জানান, বিরাইমপুর গ্রামের ওই বাড়িতে তারেক রহমান এক থেকে দেড় ঘণ্টা অবস্থান করবেন।

তিনি বলেন, ‘২০০৪ সালে প্রথমবার তিনি শ্বশুরবাড়িতে এসেছিলেন। প্রায় ২১ বছর পর আবার আসছেন—এই কারণেই এলাকাবাসীর আগ্রহ অন্যরকম।’

বাড়ির ভেতরেও আয়োজন রাখা হয়েছে পারিবারিক আবহে। জামাই আগমন উপলক্ষে আপ্যায়নের পাশাপাশি বিএনপির সাবেক চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া এবং পরিবারের প্রয়াত সদস্যদের স্মরণে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হবে।

তারেক রহমান ও জুবাইদা রহমানের বিয়ে হয় ১৯৯৪ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি। জুবাইদা রহমানের বাবা প্রয়াত রিয়ার অ্যাডমিরাল মাহবুব আলী খান নৌবাহিনীর প্রধান ছিলেন। তিনি একসময় ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেন।

আগের সফরের স্মৃতি তুলে ধরে আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী বলেন, ‘সেবার তার সঙ্গে ছিলেন এম ইলিয়াস আলী। আজ তিনি নেই। তাই এই ফিরে আসা শুধু রাজনৈতিক নয়, মানুষের জন্য আবেগেরও।’

বিএনপি সূত্রে জানা গেছে, রাতেই সিলেটের হযরত শাহজালাল (রহ.) ও শাহপরাণের (রহ.) মাজার জিয়ারত করবেন তারেক রহমান। বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সকাল ১০টায় গ্র্যান্ড সিলেট হোটেলে অরাজনৈতিক তরুণদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। পরে বেলা ১১টায় নগরীর চৌহাট্টা এলাকায় সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসা মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে।

