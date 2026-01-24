  2. দেশজুড়ে

যশোরে জামায়াতের মিছিল থেকে জাতীয় পার্টির প্রচারণায় হামলার অভিযোগ

প্রকাশিত: ০৯:১৪ এএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
যশোরে জামায়াতের মিছিল থেকে জাতীয় পার্টির প্রচারণায় হামলার অভিযোগ

যশোর শহরে জামায়াতে ইসলামীর মিছিল থেকে জাতীয় পার্টির নির্বাচনি প্রচারণায় হামলার অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় শহরের তালতলা মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ সময় লাঙ্গল প্রতীকের প্রচারণায় ব্যবহৃত মাইক ভাঙচুর এবং ইজিবাইকে থাকা ব্যানার ছিঁড়ে ফেলা হয়।

এ ঘটনায় জাতীয় পার্টির জেলা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক নজরুল ইসলাম কোতোয়ালি থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে, যশোর-৩ আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী খবির গাজীর নির্বাচনি প্রচারণার অংশ হিসেবে শুক্রবার তিনটি ইজিবাইকে শহরে মাইকিং করা হচ্ছিল। ইজিবাইকগুলো সন্ধ্যা পৌনে ৭টার দিকে তালতলা মোড়ে অবস্থান নিয়ে মাইকিং করছিল। এসময় জামায়াতের শতাধিক নেতাকর্মী মিছিল নিয়ে এসে প্রচারণা বন্ধ করে দেয়। এরপর মাইক ভাঙচুর ও ব্যানার ছেঁড়া শুরু করে। এতে প্রচারণা কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। তারা পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালিয়েছে।

যশোর-৩ আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী খবির গাজী বলেন, ‘আমি গণসংযোগের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। আমার প্রচারণার মাইক যশোর শহরের তালতলা মোড়ে পৌঁছালে সেখানে জামায়াত ইসলামীর মিছিলের সামনে আসলে মিছিল থেকে আমার প্রচার মাইকের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। এটি খুবই দুঃখজনক, আমি তীব্র নিন্দা জানাই। প্রশাসন যদি নিরপেক্ষতা বজায় না রাখতে পারে তাহলে আমরা নির্বাচন থেকে সরে আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবো।’

এ বিষয়ে যশোর জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি গোলাম কুদ্দুস বলেন, মিছিল যাওয়ার সময় ইজিবাইকটি সরাতে অনুরোধ করা হয়। এসময় একজন কর্মীর অসতর্কতায় ইজিবাইকে লাগানো ব্যানার একটু ছিঁড়ে যায়। খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে যাই। জাতীয় পার্টির নেতাদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। দুঃখ প্রকাশ করেছি এবং তাদের ব্যানার তৈরি করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছি। এটা সামান্য ঘটনা তিলকে তাল বানানোর চেষ্টা হচ্ছে।

যশোর কোতোয়ালি থানার ওসি ফারুক আহমেদ জানান, জাতীয় পার্টির প্রার্থীর পক্ষে একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। অভিযোগটি রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে পাঠানো হবে। তিনি পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।


