নাটোর

শিক্ষককে হত্যা, আ’লীগ নেতার বাড়িতে জনতার আগুনে বৃদ্ধার মৃত্যু

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৫৩ এএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
নিহত রেজাউল করিম

নাটোরের সিংড়ায় রেজাউল করিম (৫৩) নামে জিয়া পরিষদের এক নেতাকে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনার জেরে আওয়ামী লীগ নেতার বাড়িতে লাগানো আগুনে পুড়ে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাত ১১টার দিকে উপজেলার কলম ইউনিয়নের কদমতলা কুমারপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত রেজাউল করিম সিংড়া উপজেলার জিয়া পরিষদের সদস্য ও নাটোর জেলা আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি সংসদের সহসভাপতি। তিনি বিলহালতি ক্রিমোহনী ডিগ্রি কলেজের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ছিলেন।

আগুনে পুড়ে নিহত সাবিহা বেগম (৭৫) ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলাউদ্দিন মুন্সির বড় ভাইয়ের স্ত্রী।

সিংড়া থানা ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রেজাউল করিম রাতের খাওয়া শেষে বাড়ির আশপাশে হাঁটছিলেন। তখন দুর্বৃত্তরা তাকে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করে পালিয়ে যায়। পরে লোকজন এসে তাকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়।

তবে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি। নিহত ব্যক্তির মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নাটোর আধুনিক সদর হাসপাতালে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে। এ ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ জনতা পাশের আওয়ামী লীগ নেতা আলাউদ্দিন মুন্সির ভাতিজা আবদুল ওহাবের বাড়িতে এবং দোকানে আগুন দেয়। এতে সম্পূর্ণ বাড়ি ও দোকান পুড়ে যায় এবং সাবিহা বেগমের মৃত্যু হয়।

সিংড়া থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘রেজাউল করিমের গলা ও মুখমণ্ডলে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তবে এখনো হত্যার প্রকৃত কারণ জানা যায়নি এবং এ নিয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছে। আগুনে নিহত হওয়ার ঘটনাও তদন্ত করা হচ্ছে এবং উভয়ের মরদেহের ময়নাতদন্তের প্রস্তুতি চলছে।’

