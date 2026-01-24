৪০ কোটির বিজ্ঞাপনেও ‘না’ সুনীল শেঠির
বলিউডে তারকাদের দিয়ে তামাক, অ্যালকোহল কিংবা পানমশলার বিজ্ঞাপন করানো নতুন কিছু নয়। মোটা অংকের পারিশ্রমিকের প্রলোভনেও অনেকেই রাজি হন এসব ব্র্যান্ডের মুখ হতে। তবে ব্যতিক্রমও আছেন। সেই তালিকায় নাম লিখিয়েছেন অভিনেতা সুনীল শেঠি।
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সুনীল শেঠি জানান, প্রায় ৪০ কোটি রুপির একটি তামাকজাত পণ্যের বিজ্ঞাপনের প্রস্তাব তিনি সরাসরি ফিরিয়ে দিয়েছেন। অর্থের চেয়ে নিজের নীতি এবং সন্তানদের ভবিষ্যৎকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন এই অভিনেতা।
সুনীল বলেন, “আমি আমার স্বাস্থ্যের জন্য কৃতজ্ঞ। আমার শরীরই আমাকে সুনীল শেঠি বানিয়েছে, আমাকে চলচ্চিত্র জগতে জায়গা দিয়েছে। যদি আমি এটাকে সম্মান না করি, তাহলে নিজের সঙ্গেই অবিচার করা হবে। আমার সন্তানদের জন্য আমি কেমন উত্তরাধিকার রেখে যাব, সেটাও ভাবতে হয়।”
তিনি আরও বলেন, “হয়তো আমি এখন বক্স অফিসের দিক থেকে আগের মতো প্রাসঙ্গিক নই। কিন্তু আজও ১৭ থেকে ২০ বছর বয়সীরা আমাকে সম্মান আর ভালোবাসা দেয়। আমাকে ৪০ কোটি রুপির একটি তামাকের বিজ্ঞাপনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনারা কি সত্যিই মনে করেন আমি এতে রাজি হব? আমি এমন কিছু করতে পারি না, যা আহান, আথিয়া বা রাহুলের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলবে।”
অভিনেতার দাবি, ওই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ার পর আর কেউ এ ধরনের বিজ্ঞাপন নিয়ে তার কাছে আসার সাহস দেখাননি।
বলিউডে তামাক বা পানমশলার বিজ্ঞাপন ঘিরে বিতর্ক বহুদিনের। এর আগে অজয় দেবগন, শাহরুখ খান ও অক্ষয় কুমারের মতো তারকারা এ ধরনের বিজ্ঞাপনে অংশ নিয়ে ভক্তদের সমালোচনা ও আইনি জটিলতার মুখে পড়েছিলেন। সেই প্রেক্ষাপটে সুনীল শেঠির এই অবস্থান অনেকের কাছেই ইতিবাচক উদাহরণ হিসেবে দেখা হচ্ছে।
এমএমএফ