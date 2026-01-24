  2. দেশজুড়ে

৮ ঘণ্টা পর রাজশাহী-গোমস্তাপুর রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক

প্রকাশিত: ০৯:২১ পিএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
চাঁপাইনবাবগঞ্জের আমনুরা রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় তেলবাহী ট্রেন লাইনচ্যুতের ঘটনায় প্রায় ৮ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর রাজশাহী-নাচোল-গোমস্তাপুর রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।

শনিবার (২৪ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৮টায় দীর্ঘ সময় উদ্ধার তৎপরতার পর লাইনচ্যুত তেলবাহী ওয়াগন উদ্ধার সম্পন্ন হলে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

এর আগে দুপুর পৌনে ১টার দিকে খুলনা থেকে আমনুরা বিদ্যুৎকেন্দ্রের উদ্দেশে যাওয়া একটি তেলবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত হলে এ রুটে রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। দুর্ঘটনার পর বিকেল ৫টার দিকে উদ্ধার কাজ শুরু করে রেল কর্তৃপক্ষ।

আমনুরা রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশন মাস্টার জানান, শনিবার দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিটের দিকে খুলনা থেকে আমনুরা বিদ্যুৎকেন্দ্রের উদ্দেশে যাত্রা করা একটি তেলবাহী ট্রেন আমনুরা রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় লাইনচ্যুত হয়। ট্রেনটির কয়েকটি তেলবাহী ওয়াগন লাইনচ্যুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেল চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়।

খবর পেয়ে রেলওয়ের প্রকৌশলী দল ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। বিকেল থেকে উদ্ধার কাজ শুরু হয়। দীর্ঘ সময় ধরে উদ্ধার সরঞ্জাম ব্যবহার করে লাইনচ্যুত তেলবাহী ওয়াগনগুলো সরিয়ে নেওয়ার কাজ চলে।

দীর্ঘ উদ্ধার তৎপরতার পর রাত সাড়ে ৮টার দিকে লাইনচ্যুত ওয়াগন উদ্ধার কাজ সম্পন্ন হয়। পরে ক্ষতিগ্রস্ত রেললাইন পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে রাজশাহী-নাচোল-গোমস্তাপুর রুটে ট্রেন চলাচল পুনরায় স্বাভাবিক করা হয়।

