নাটোরে ইসলামী আন্দোলনের ৬ নেতাকর্মীর জামায়াতে যোগদান
নাটোরে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সাবেক জেলা সভাপতি অ্যাডভোকেট আমেল খাঁন চৌধুরীসহ ছয় নেতাকর্মী আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেছেন।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় শহরের মাদরাসা মোড়ে নাটোর-২ (সদর–নলডাঙ্গা) আসনের নির্বাচন পরিচালনা কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তারা জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দেন।
অনুষ্ঠানে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারি ও রাজশাহী অঞ্চলের সহকারী পরিচালক অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম এবং কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার সাবেক মেয়র অধ্যক্ষ নজরুল ইসলামের হাত থেকে ফুল গ্রহণের মাধ্যমে তারা যোগদানের ঘোষণা দেন।
নাটোর জেলা জামায়াতের আমির ও দলটির কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ড. মীর নুরুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সাবেক জেলা সভাপতি অ্যাডভোকেট আমেল খাঁন চৌধুরী, সাবেক সেনা কর্মকর্তা রেজাউল ইসলামসহ মোট ছয় নেতাকর্মী জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেছেন।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অ্যাডভোকেট আমেল খাঁন চৌধুরী বলেন, ইসলামী আন্দোলন জামায়াতের কাছে অনেক আসন প্রত্যাশা করে, কিন্তু বাস্তবতায় দলটি সাংগঠনিকভাবে দুর্বল। আর জামায়াতে ইসলামীর হাতকে শক্ত করা প্রয়োজন মনে করেই আমরা এখানে এসেছি। আমি আশা ও দোয়া করি জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় এসে দেশে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে।
এসময় অন্য বক্তারা বলেন, জামায়াতে ইসলামী দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ ইসলামী রাজনৈতিক দল ও সুশৃঙ্খল সংগঠন। যারা পরিবর্তন চান ও ন্যায়-ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী জামায়াতে ইসলামী তাদের সবাইকে স্বাগত জানায়।
জামায়াতের জেলা আমির ড. মীর নুরুল ইসলাম বলেন, যোগদানকারী নেতাকর্মীরা সুদ, ঘুষ ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অঙ্গীকার করেছেন। পাশাপাশি আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীককে বিজয়ী করতে তারা মাঠে সক্রিয় ভূমিকা রাখবেন বলেও প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।
রেজাউল করিম রেজা/এমএন