বগুড়ায় বৃদ্ধাকে শ্বাসরোধে হত্যা

বগুড়ায় বৃদ্ধাকে শ্বাসরোধে হত্যা
বগুড়ার দুপচাঁচিয়ায় নিজ বাড়িতে আনেছা বিবি (৭০) নামের এক বৃদ্ধাকে গলায় গামছা পেঁচিয়ে শ্বাসরোধে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) দুপুর ২টা থেকে সাড়ে ৩টার মধ্যে উপজেলার গুনাহার ইউনিয়নের পাঁচোষা পশ্চিমপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহতের কান ছিঁড়ে স্বর্ণের দুল নিয়ে গেছে ঘাতকরা।
নিহত আনেছা বিবি ওই গ্রামের মৃত তছির উদ্দিন প্রামাণিকের স্ত্রী। তার এক ছেলে বিজিবিতে কর্মরত থাকায় তিনি বাড়িতে একা বসবাস করতেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে একই গ্রামের মিজানুর রহমান নামের এক ব্যক্তি আনেছা বিবির খোঁজ নিতে তার বাড়িতে যান। মিজানুর ওই বৃদ্ধার ফরমায়েশ খাটা ও বাজারঘাট করে দিতেন। বাড়িতে ঢুকে তিনি শোবার ঘরে বৃদ্ধার নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। পরে তার চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে পুলিশে খবর দেয়।
আদমদীঘি সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার আসিফ হোসেন বলেন, নিহতের গলায় গামছা পেঁচানো ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে তাকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে। দুর্বৃত্তরা এতটাই নৃশংস ছিল যে, কানের দুল নেওয়ার সময় বৃদ্ধার কান ছিঁড়ে ফেলেছে। নিহতের নাকেও রক্তের দাগ পাওয়া গেছে।
তিনি আরও জানান, জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে অভিযান শুরু হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।
