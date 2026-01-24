দেশে আধিপত্যবাদীদের স্থান দেওয়া হবে না: ডা. শফিকুর রহমান

দেশে আধিপত্যবাদীদের স্থান দেওয়া হবে না: ডা. শফিকুর রহমান
জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, স্বাধীনতার ৫৪ বছর দেশের মান মর্যাদা অন্য দেশের কাছে বন্ধক রাখা হয়েছিল। এখন থেকে সেটি হতে দেওয়া যাবে না। দেশে কোনো আধিপত্যবাদীদের স্থান দেওয়া হবে না। এই সবকিছুর জন্য একটা পরিবর্তন দরকার।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) রাতে পাবনা জেলা জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত নির্বাচনি জনসভায় তিনি এ কথা বলেন।
ডা. শফিকুর রহমান বলেন, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে দশ দলীয় জোট সরকার গঠন করলে চাঁদাবাজ ও দুর্নীতিবাজদের হাত ভেঙে দেব।
তিনি আরও বলেন, ৬ আগস্ট থেকে চাঁদাবাজি দখলবাজি করে কিছু লোক নিজেদের ভাগ্য বদলে লেগে পড়েন। আমরা বলেছি চাঁদা নেবো না, দুর্নীতি করবো না। সরকার গঠন করলে চাঁদাবাজ দুর্নীতিবাজদের হাত ভেঙে দেবো। ন্যায়বিচার ও সাম্যতা নিশ্চিত করা হবে।
দশ দলীয় জোটে পাবনাবাসীর কাছে ভোট দাবি করে জামায়াত আমির বলেন, বস্তাপচা রাজনীতিকে লাল কার্ড দেখাতে হবে। গণভোটে হ্যাঁ বলতে হবে। দ্বিতীয় ভোট দেবেন সরকার গঠনের জন্য। দশ দল মানে বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশকে ভোট দেবেন। পাবনায় দাঁড়িপাল্লাকে বিজয়ী করলে আপনাদের আমাদের কাছে যেতে হবে না। আমরা খুঁজে খুঁজে আপনাদের কাছে যাবো।
জনসভায় জেলা জামায়াতের আমির ও পাবনা-৪ আসনের প্রার্থী আবু তালেব মণ্ডলের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি মাওলানা আব্দুল গাফফারের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান। এসময় পাবনা-১ আসনের জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী ব্যারিস্টার নাজিবুর রহমান, পাবনা-২ আসনের অধ্যাপক হেসাব উদ্দিন, পাবনা-৩ আসনের মাওলানা আলী আছগার ও পাবনা-৫ আসনের প্রিন্সিপাল ইকবাল হুসাইনসহ ১০ দলীয় জোটের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
আলমগীর হোসাইন নাবিল/এমএন