সিরাজগঞ্জে জনসভা শেষে মাঠ পরিষ্কার করলো জামায়াত

সিরাজগঞ্জে জনসভা শেষে মাঠ পরিষ্কার করলো জামায়াত
সিরাজগঞ্জ ইসলামিয়া সরকারি কলেজ মাঠে ১০ দলীয় ঐক্যের নির্বাচনি জনসভা শেষে মাঠে পড়া থাকা আবর্জনা পরিষ্কার করেছেন দলটির নেতাকর্মীরা।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) বিকেলে অনুষ্ঠিত এ জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান।
আবর্জনা পরিষ্কারের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। এতে নেটিজেনরা জামায়াতে ইসলামীর প্রশংসা করে বিভিন্ন মন্তব্য করছেন।
জানা যায়, দুপুর ২টা থেকে থেকে শুরু হওয়া নির্বাচনি জনসভা বিকেল সোয়া ৪টার দিকে শেষ হয়। এরপর সিরাজগঞ্জ পৌর জামায়াতের আমির আব্দুল লতিফের নেতৃত্বে মাঠে পরিষ্কার ও পরিছন্নতা অভিযান চালানো হয়। এতে দলীয় নেতাকর্মী ছাড়াও সাধারণ মানুষ অংশ নেন।
জনসভায় অংশ নেওয়া কলেজ পড়ুয়া হৃদয় সেখ জাগো নিউজকে বলেন, কলেজ মাঠে জামায়াতে ইসলামীর জনসভায় প্রায় দেড় থেকে দুই লাখ মানুষ অংশ নিয়েছিল। সভাটি দুপুর থেকে শুরু হলেও সকাল থেকেই লোক সমাগম শুরু হয়। কিন্তু সভা শেষে মাঠ কিছুটা অপরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। এসব কারণে দলের নির্দেশনায় আমরা মাঠ পরিষ্কার করেছি।
সিরাজগঞ্জ পৌর জামায়াতের আমির আব্দুল লতিফ জাগো নিউজকে বলেন, ১০ দলীয় জোটের নির্বাচনি জনসভা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এতে প্রায় দুই লাখ মানুষ অংশ নিয়েছিল। যে কারণে মাঠের বিভিন্ন স্থানে কাগজের টুকরো ও খালি পানির বোতল পড়েছিল। পরে আমরা একত্র হয়ে সভাস্থল পরিষ্কার করেছি।
এম এ মালেক/বিএ