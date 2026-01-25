দিনাজপুরে জামায়াতে যোগ দিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা হারুনুর রশিদ

দিনাজপুরে জামায়াতে যোগ দিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা হারুনুর রশিদ
দিনাজপুরের বোচাগঞ্জ উপজেলায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়েছেন এক বীর মুক্তিযোদ্ধা। তার নাম হারুনুর রশিদ। তিনি উপজেলার ২ নম্বর ইশানিয়া ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের দকচাই গ্রামের বাসিন্দা।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) বিকেলে ইশানিয়া ইউনিয়নের দকচাই গ্রামে অনুষ্ঠিত এক উঠান বৈঠকে দিনাজপুর-২ (বিরল-বোচাগঞ্জ) আসনে জামায়াত মনোনীত ও ১০ দল সমর্থিত প্রার্থী অধ্যক্ষ এ কে এম আফজালুল আনামের উপস্থিতিতে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতে যোগ দেন।
যোগদানকালে বীর মুক্তিযোদ্ধা হারুনুর রশিদ বলেন, আমি আগে কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না। আমি একজন সংগ্রামী মানুষ এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে জামায়াতে যোগ দিলাম। বাকি যে কয়দিন বেঁচে আছি, জামায়াতের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে চাই। আমার মনে হয়েছে, জামায়াতে ইসলামী মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান করে।
উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মাহবুব আলম বলেন, ইতিপূর্বেও একাধিক বীর মুক্তিযোদ্ধা আমাদের দলের প্রতি আস্থা রেখে জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়েছেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা হারুনুর রশিদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় আমরা আনন্দিত।
এমদাদুল হক মিলন/বিএ