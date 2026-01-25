  2. দেশজুড়ে

কালীগঞ্জে প্রতিবন্ধী শিশুর রহস্যজনক মৃত্যু, সন্দেহে সৎমা

প্রকাশিত: ০৯:৩০ এএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলায় আরিয়ান (৭) নামে এক শারীরিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। স্থানীয়দের অভিযোগ, শিশুটির মৃত্যু স্বাভাবিক নয়নি, সৎমায়ের নির্যাতনে মারা গেছে বলে ধারণা তাদের।

শনিবার (২৪ জানুয়ারি) রাতে উপজেলার জামালপুর ইউনিয়নের বাগদী গ্রাম থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাকির হোসেন মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নিহত আরিয়ান ওই গ্রামের রাজমিস্ত্রি সেলিম মিয়ার ছেলে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, কয়েক বছর আগে আরিয়ানের বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ হয়। এরপর তার মা অন্যত্র বিয়ে করলে আরিয়ান বাবার সঙ্গেই থাকতো। পরবর্তীতে সেলিম মিয়া সুনামগঞ্জের বাসিন্দা রিনা আক্তারকে বিয়ে করেন।

শনিবার কাজ শেষে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে সেলিম মিয়া ঘরে ঢুকে ছেলেকে নিথর অবস্থায় দেখতে পান। সন্ধ্যার পর খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকাবাসী শিশুটির মৃত্যুকে সন্দেহজনক বলে মনে করেন ও বিষয়টি পুলিশকে জানান। পরে রাত আনুমানিক ১০টার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে ওসি মো. জাকির হোসেন বলেন, শিশুটির মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। প্রতিবেদন পাওয়ার পরই নিশ্চিত করে বলা যাবে কীভাবে মৃত্যু হয়েছে।

