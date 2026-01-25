গাজীপুরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ অটোরিকশা চালকদের

গাজীপুরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ অটোরিকশা চালকদের
ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলাচলের অনুমতি ও পুলিশি হয়রানি বন্ধের দাবিতে গাজীপুরের শ্রীপুরে ঢাকা–ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেছেন অটোরিকশার চালকরা। এতে মহাসড়কের উভয় লেনে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে শ্রীপুর থানাধীন পুরান বাজার এলাকার তুলা গবেষণা কেন্দ্রের সামনে প্রায় ২০০-২৫০ জন অটোরিকশাচালক একত্রিত হয়ে এই অবরোধ করেন।
এসময় তারা মহাসড়কে অটোরিকশা চলাচলের বৈধ অনুমতি প্রদান ও পুলিশি হয়রানি বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ করেন।
অবরোধের কারণে ঢাকা ও ময়মনসিংহগামী যানবাহন দীর্ঘ সময় মহাসড়কে আটকে পড়ে। এতে কর্মজীবী মানুষ, শিক্ষার্থীসহ সাধারণ যাত্রী ও পথচারীদের চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয়। অনেক যাত্রীকে যানবাহন থেকে নেমে হেঁটে গন্তব্যে যেতে দেখা যায়।
খবর পেয়ে শ্রীপুর থানা পুলিশের একাধিক টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে অবরোধকারীরা মহাসড়ক ছেড়ে দিলে ওই সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
এ বিষয়ে শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নাসির আহমেদ বলেন, সকাল সাড়ে নয়টার দিকে মহাসড়ক থেকে অবরোধকারীদের সরিয়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
