বান্দরবানে বিএনপিতে যোগ দিলেন এনসিপির জেলা সদস্যসচিব

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১১:০৯ এএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) চট্টগ্রাম মহানগরের জ্যেষ্ঠ যুগ্ন-সমন্বয়কারী ও বান্দরবান জেলার সদস্যসচিব মোহাম্মদ এরফানুল হক দলটির সব পদ থেকে পদত্যাগ করে বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন।

শনিবার (২৪ জানুয়ারি) রাতে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তিনি এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এরফানুল হক বলেন, নাগরিক ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্য নিয়ে গঠিত জাতীয় নাগরিক কমিটি পর্বর্তীতে এনসিপিতে রূপ নিলেও দলীয় সিদ্ধান্তের শঠতা ও দ্বিচারিতায় জনগণ ও নেতাকর্মীরা হতাশ হয়েছে। পার্টিতে রূপান্তরের পর প্রায় ৪০ হাজার তরুণ যুক্ত হলেও তাদের এম্পাওয়ার্ড করা হয়নি। বরং জামায়াতের প্রভাব ও জোট রাজনীতির কারণে সংগঠন তৃণমূলে বিস্তৃত হতে পারেনি।

তিনি অভিযোগ করেন, পার্বত্য বান্দরবানে পাহাড়ের সংগ্রামের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন এমন একজনকে জোটের প্রার্থী করায় স্থানীয় জনগণের আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে।

এরফানুল হক বলেন, বর্তমান সময়ে তারেক রহমানের রাজনৈতিক উদ্যোগ তরুণদের জন্য একটি ইতিবাচক ভরসা হতে পারে।

তিনি বান্দরবান আসনে সাচিং প্রু জেরীকে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করার আহ্বান জানান।

