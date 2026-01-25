  2. দেশজুড়ে

নোয়াখালীতে বিএনপির ৮ পরিকল্পনা নিয়ে জন-জিজ্ঞাসার আয়োজন

প্রকাশিত: ১১:১২ এএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
নোয়াখালীতে বিএনপির ৮ পরিকল্পনা নিয়ে ‘জন-জিজ্ঞাসা ও আলাপ’ শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

শনিবার (২৪ জানুয়ারি) দুপুরে নোয়াখালী জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে জেলা বিএনপির নির্বাচন সংক্রান্ত গণযোগাযোগ ও তথ্য সহায়তা উপ-কমিটি ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

এতে জনগণ প্রশ্ন করে জানতে চান, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে তাদের ঘোষিত ফ্যামিলি, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষাকার্ড এবং ক্রিড়া, পরিবেশ, কর্মসংস্থান ও ধর্মীয় নেতাদের সেবা বিনামূল্যে পাওয়া যাবে কি না? এছাড়া এসব কার্ড দলীয় বিবেচনায় দেওয়া হবে কি না?

রাজিয়া সুলতানা নামে এক শিক্ষার্থী জানতে চান, ফ্যামিলি কার্ড পেতে কোনো নেতার পিছনে ঘুরতে হবে কি না? তাছাড়া আওয়ামী লীগের সময়ের মতো টাকা দিয়ে এসব কার্ড অর্জন করতে হবে কি না।

সাংবাদিক ইকবাল হোসেন মজনু জানতে চান, বিএনপির ৮ পরিকল্পনা জনগণের মৌলিক অধিকারের অংশ। এগুলোর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন হবে কি না?

গোলাম কিবরিয়া রাহাত নামে আরেক সাংবাদিক জানতে চান, বিগত বিএনপির সরকারের সময় ঢাকায় নকল বন্ধ করা হলেও মফস্বল শহরগুলোতে এ নিয়ে জোরালো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এবার এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নজর দেওয়া হবে কি না?

মাহবুবর রহমান নামে এক প্রবাসী বলেন, বিএনপির পরিকল্পনায় কর্মমুখী শিক্ষার বিষয়টি রাখায় তারেক রহমানকে ধন্যবাদ। কারণ বিদেশে শিক্ষা সনদের কোনো মূল্য নেই। সেখানে কর্মমুখী শিক্ষাই গুরুত্বপূর্ণ।

জন-জিজ্ঞাসায় সব প্রশ্নের উত্তর দেন অনুষ্ঠানের অতিথি এবং আলোচকরা। এতে অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মাহবুব আলমগীর আলো, সদস্য সচিব হারুনুর রশিদ আজাদ।

মাহবুব আলমগীর আলো বলেন, এবারের নির্বাচন কিংবা নির্বাচন পরবর্তী সরকার জবাবদিহিতার আওতায় থাকবে। আমাদের নেতা তারেক রহমান যে আটটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তা নির্বিঘ্নে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে বিএনপি বদ্ধ পরিকর। জনগণ বিএনপিকে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দিলে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে দুর্নীতিমুক্তভাবে সকল কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

প্যানেল আলোচক ছিলেন নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মো. শফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. জাহাঙ্গীর সরকার, জেলা বিএনপির সদস্য অ্যাডভোকেট রবিউল হাসান পলাশ, ডক্টর্স অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশের (ড্যাব) দপ্তর সম্পাদক সহকারী সার্জন ডা. মো. নুরুল আলম লিটন, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের কাউন্সিল ডেলিগেটর ইকবাল বাহার আজাদ এবং বিএনপির তথ্য ও পরিকল্পনা সহায়তা উপ-কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট মাহমুদ হাসান শাকিল।

এতে সভাপতিত্ব করেন নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (নোবিপ্রবি) অধ্যাপক ড. আবদুল কাইয়ুম মাসুদ এবং সঞ্চালনা করেন নোয়াখালী সদর উপজেলা যুবদলের সাবেক সদস্য সচিব মজিবুল হক রনি।

