  2. দেশজুড়ে

গণভোট নিয়ে পটুয়াখালীর সড়কে লাইটিং বোর্ড

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পটুয়াখালী
প্রকাশিত: ০৫:১৫ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
গণভোট নিয়ে পটুয়াখালীর সড়কে লাইটিং বোর্ড

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে নাগরিকদের সচেতনতা বাড়াতে পটুয়াখালী শহরের চার লেন সড়কে স্থাপন করা হয়েছে দৃষ্টি নন্দন লাইটিং বোর্ড। আধুনিক নকশা ও আলোকসজ্জায় নির্মিত এসব বোর্ড পথচারী ও যানবাহন চলাচলকারী মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় লাইটিং বোর্ডগুলোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সরকারের উপসচিব, পটুয়াখালী পৌর প্রশাসক ও স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক জুয়েল রানা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পৌর সভার সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা ভবানী শংকর সিংহসহ পৌর প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

লাইটিং বোর্ডগুলোতে গণভোটের গুরুত্ব, ভোটারদের দায়িত্ব এবং গণতান্ত্রিক অধিকার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য বার্তা প্রদর্শন করা হচ্ছে। আকর্ষণীয় আলো ব্যবস্থার কারণে সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত বোর্ডগুলো স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান থাকছে, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

উদ্বোধনী বক্তব্যে জুয়েল রানা বলেন, গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে নাগরিকদের সচেতন অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই লাইটিং বোর্ডগুলো মানুষের মাঝে ভোটের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেবে এবং গণভোট ও নির্বাচনে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করবে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এমন নান্দনিক উদ্যোগ শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে তরুণ ও নতুন ভোটারদের মধ্যে ভোটাধিকার সম্পর্কে আগ্রহ ও দায়িত্ববোধ বাড়ছে।

পৌর প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, শহরের আরও গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও জনসমাগমপূর্ণ এলাকায় পর্যায়ক্রমে এ ধরনের লাইটিং বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে, যাতে গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন সম্পর্কে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে আরও ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করা যায়।

মাহমুদ হাসান রায়হান/এনএইচআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।