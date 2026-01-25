২৯ জানুয়ারি নওগাঁ যাচ্ছেন তারেক রহমান

২৯ জানুয়ারি নওগাঁ যাচ্ছেন তারেক রহমান
সারাদেশে নির্বাচনী প্রচারণা ও রাজনৈতিক সফরের অংশ হিসেবে আগামী ২৯ জানুয়ারি (বৃহস্পতিবার) নওগাঁয় যাচ্ছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এদিন বিকেল ৩টায় শহরের এটিএম মাঠে জেলা বিএনপি আয়োজিত জনসভায় বক্তব্য দেবেন তিনি।
তারেক রহমানের নওগাঁয় আগমন উপলক্ষে মাঠ পরিদর্শন করেছেন বিএনপির স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় নেতারা।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) দুপুরে নওগাঁর বেশ কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট সৈয়দ শাহিন শওকত। শহরের এটিএম মাঠ সমাবেশের জন্য নির্ধারণ করা হয়। পরে শহরের একটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলনে সমাবেশের বিষয়টি নিশ্চিত করেন তিনি।
অ্যাডভোকেট সৈয়দ শাহিন শওকত বলেন, নির্বাচনী প্রচারণা উপলক্ষে ২৯ জানুয়ারি বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান রাজশাহীতে আসবেন। এরপর নওগাঁ এবং বগুড়ায় যাবেন। তার আগমন উপলক্ষে নিরাপত্তাসহ আনুষঙ্গিক বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিবেন এবং জনগণের মাঝে বিএনপির প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করবেন। আশা করছি সমাবেশ সফলভাবে সম্পন্ন হবে।
এ সময় জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মামুনুর রহমান রিপন, সাংগঠনিক সম্পাদক নুরে আলম মিঠু ও শফিউল আজম রানা, নওগাঁ-১ আসনের প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমান, নওগাঁ-২ আসনের প্রার্থী শামসুজ্জোহা খান, নওগাঁ-৩ আসনের প্রার্থী ফজলে হুদা বাবুল, নওগাঁ-৪ আসনের প্রার্থী ডা. ইকরামুর বারী টিপু, নওগাঁ-৫ আসনের প্রার্থী জাহিদুল ইসলাম ধলু ও নওগাঁ-৬ আসনের প্রার্থী শেখ রেজাউল ইসলাম এবং জয়পুরহাট জেলার বিএনপি মনোনীত প্রার্থীরাসহ স্থানীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
আরমান হোসেন রুমন/এএইচ/এমএস