বগুড়ায় অর্ধেকের বেশি ভোটকেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ

বগুড়ায় অর্ধেকের বেশি ভোটকেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ
বগুড়ার সাত সংসদীয় আসনে ৫০০ ভোটকেন্দ্রকে ‘ঝুঁকিপূর্ণ’ হিসেবে চিহ্নিত করেছে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ। এসব কেন্দ্র প্রশাসনের বিশেষ নজরদারিতে রয়েছে। যদিও জেলার ৯৮৩টি ভোটকেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে ১৯০টি কেন্দ্রকে ‘অধিক ঝুঁকিপূর্ণ’ এবং ৩১০টি কেন্দ্রকে ‘ঝুঁকিপূর্ণ’ হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। বাকি ৪৮৩টি কেন্দ্রকে রাখা হয়েছে সাধারণ তালিকায়।
জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উপজেলাভিত্তিক পরিসংখ্যানে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রের সংখ্যা শাজাহানপুরে। সেখানে ৭৫টি কেন্দ্রের মধ্যে ৪৬টি অধিক ঝুঁকিপূর্ণ। অন্যদিকে সবচেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র রয়েছে গাবতলী উপজেলায়, যেখানে মাত্র একটি কেন্দ্রকে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ ছাড়া কাহালুতে ৩১টি, শেরপুরে ৩০টি, শিবগঞ্জে ২৬টি এবং আদমদীঘিতে ১৬টি কেন্দ্র অধিক ঝুঁকিপূর্ণ তালিকায় রয়েছে। বগুড়া সদর উপজেলায় ১৫০টি কেন্দ্রের মধ্যে ৫৩টি কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ ও অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত।
নির্বাচন কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, এবার বগুড়ার সাতটি আসনে ভোটার সংখ্যা ২৯ লাখ ৮১ হাজার ৯৪০ জন। এরমধ্যে নারী ভোটারের সংখ্যা পুরুষ ভোটারের চেয়ে ২০ হাজার ১৫৬ জন বেশি। সুষ্ঠু ভোটগ্রহণের জন্য জেলায় পাঁচ হাজার ৪৭৮টি ভোট কক্ষ চূড়ান্ত করা হয়েছে। এরমধ্যে ৩৩০টি অস্থায়ী ভোট কক্ষ নির্মাণ করা হচ্ছে। ভোটারদের নিরাপত্তায় ও অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করতে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে বাড়তি সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের পরিকল্পনাও রয়েছে প্রশাসনের।
বগুড়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হোসাইন মোহাম্মদ রায়হান জানান, প্রতিটি কেন্দ্রে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশ, সেনাবাহিনী, র্যাব ও আনসার সদস্যদের সমন্বয়ে বহুমুখী নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সাধারণ ভোটাররা যাতে নির্ভয়ে কেন্দ্রে গিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সে জন্য অধিক ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে স্ট্রাইকিং ফোর্স ও ভ্রাম্যমাণ টিমের বিশেষ টহল থাকবে।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আরও বলেন, আমরা ১৯০টি কেন্দ্রকে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছি। এসব কেন্দ্রে পূর্বে মারামারি ও ঝামেলার ইতিহাস রয়েছে। এছাড়াও যাতায়াতের অসুবিধা এবং চর এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় সঠিকভাবে নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব হয় না-সেগুলোও অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
বগুড়া জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. তৌফিকুর রহমান জানিয়েছেন, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দিতে ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোর বিষয়ে প্রশাসন জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করবে।
এলবি/আরএইচ/এমএস