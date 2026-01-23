মানিকগঞ্জ
পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেবেন প্রায় ১৪ হাজার ভোটার
মানিকগঞ্জের তিনটি সংসদীয় আসনে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন প্রায় ১৪ হাজার ভোটার। এদের মধ্যে রয়েছেন প্রবাসী ভোটার, নির্বাচনি কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী, নিজ এলাকার বাইরে কর্মরত সরকারি চাকরিজীবী এবং কারাগারে থাকা ভোটাররা।
মানিকগঞ্জ জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধনের শেষ তারিখ ছিল গত ৫ জানুয়ারি। ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের মাধ্যমে জেলায় মোট ১৩ হাজার ৯৯৫ জন ভোটার নিবন্ধন সম্পন্ন করেছেন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১১ হাজার ৭৪৬ জন এবং নারী ভোটার ২ হাজার ২৪৯ জন।
আসনভিত্তিক হিসেবে মানিকগঞ্জ-১ (ঘিওর, দৌলতপুর ও শিবালয়) আসনে ৪ হাজার ৬৫৮জন নিবন্ধন করেছেন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৩ হাজার ৮৯৫ জন ও নারী ভোটার ৭৬৩ জন।
মানিকগঞ্জ -২ (সিংগাইর-হরিরামপুর) আসনে ৫ হাজার ১৩১জন নিবন্ধন করেছেন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৪ হাজার ৩৮৭ জন ও নারী ভোটার ৭৪৪ জন।
মানিকগঞ্জ- ৩ (মানিকগঞ্জ সদর -সাটুরিয়া) আসনে ৪ হাজার ২০৬ জন নিবন্ধন করেছেন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৩ হাজার ৪৬৪ জন ও নারী ভোটার ৭৪২ জন।
আরও জানা যায়, আগামী নির্বাচনে জেলায় ৫১৫ টি কেন্দ্রে ২৬১৪ টি কক্ষে ভোট দিতে পারবেন ভোটাররা। জেলার তিনটি আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ১৩ লাখ ৩৪ হাজার ৬৯৪ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৬ লাখ ৬৮ হাজার ৫২৩ জন, নারী ভোটার ৬ লাখ ৬৬ হাজার ১৬২ জন এবং হিজড়া ভোটার রয়েছেন ৯ জন।
মানিকগঞ্জ জেলা নির্বাচন অফিসার মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন জাগো নিউজকে বলেন, জেলায় পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার জন্য ১৩ হাজার ৯৯৫ জন ভোটার নিবন্ধন করেছেন। এরমধ্যে প্রবাসী ভোটার, নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং কারাগারে থাকা ভোটাররা রয়েছেন। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে তাদের কাছে সরাসরি পোস্ট অফিসের মাধ্যমে ব্যালট পেপার পাঠানো হচ্ছে। ভোট প্রদানের পর তারা ব্যালট পোস্ট অফিসে জমা দেবেন। এ কার্যক্রম গত ২১ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে।
