সারজিস আলম
‘সো-কল্ড’ হেভিওয়েট নেতাদের এবার ভূমিধস পতন দেখতে পারবেন
পঞ্চগড়-১ আসনের ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী এনসিপি নেতা সারজিস আলম বলেছেন, নির্বাচনে পূর্বনির্ধারিত হেভিওয়েটের যে চিন্তা বা কনসেপ্ট, এটা আর এই বাংলাদেশে টিকবে না। বিভিন্ন বড় বড় রাজনৈতিক দলের বড় বড় ‘সো-কল্ড’ (তথাকথিত) হেভিওয়েট নেতা যারা ছিল, এবার তাদের আপনারা ভূমিধস পতন দেখতে পারবেন ইনশাল্লাহ।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) বিকেলে সদর উপজেলার অমরখানা ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকার ভোটারদের মাঝে গণসংযোগ ও উঠান বৈঠক করার সময় তিনি সংবাদকর্মীদের এসব কথা বলেন। গণসংযোগ ও উঠান বৈঠকে ১০ দলীয় জোটের নেতাকর্মী ও ভোটাররা উপস্থিত ছিলেন।
সারজিস আলম বলেন, ‘বিপ্লব চব্বিশের আগস্ট থেকে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছে। আমরা মানুষের মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। মানুষ শুধু ১২ তারিখের অপেক্ষায়। প্রত্যেকটা মানুষ জুলুমের বিরুদ্ধে ভোট দেবে ইনশাল্লাহ। প্রত্যেকটা মানুষ চাঁদাবাজি, দখলদারত্ব এবং হুমকি-ধমকি, ক্ষমতার অপব্যবহার, মামলা-বাণিজ্য এসব যারা করেছে, এবার তাদের বিরুদ্ধে ভোট দেবে।’
তিনি বলেন, ‘আপনারা দেখবেন এক বছর তিন মাস ধরে যারা জুলুম করেছে, তারা এখন ফেরেশতা সাজার চেষ্টা করছে। মানুষ এ ধরনের গিরগিটি চরিত্রের মানুষদের ভালো করে চিনে রাখবে। কিন্তু আপনারা ভোটে দেখতে পারবেন মানুষ অন্যের কথায় কান দেবে, কিন্তু ভোট দেওয়ার সময় জায়গা মতো ভোট দেবে ইনশাল্লাহ।’
শুধু পঞ্চগড়-১ আসন নয়, পুরো দেশে ইনসাফের পক্ষে, ভালোর পক্ষে, সাধারণ মানুষের পক্ষে উল্লেখ করে সারজিস আলম বলেন, ১১ দলীয় জোটের যে ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ, এই ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ বিজয়ী হয়ে আগামীতে সরকার গঠন করবে ইনশাল্লাহ।’
সারজিস আলম বলেন, ‘আমরা স্পষ্টভাবে বলে দিতে চাই, এ ধরনের হুমকি-ধমকি দিয়ে, ভয় দেখিয়ে যারা ক্ষমতায় আসতে চায়, তাদের পতন শেখ হাসিনার চেয়েও ভয়ংকর খারাপভাবে হবে। দেশের মানুষ এখন আগের জায়গায় নেই। আমরা স্পষ্টভাবে একটা কথা বলি, মানুষকে মানুষের মতো করে স্বাধীনভাবে আপনারা ভোট দিতে দেন। মানুষ ভোট দিয়ে মানুষ মানুষের সিদ্ধান্ত নেবে। যদি এই সিদ্ধান্তে আপনারা বাধা দেন, যতটুকু সম্ভাবনা ছিল ততটুকু সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যাবে।’
সফিকুল আলম/এসআর/এমএস