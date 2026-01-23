  2. দেশজুড়ে

সাতক্ষীরা

আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে জামায়াত প্রার্থীকে শোকজ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সাতক্ষীরা
প্রকাশিত: ১২:২১ পিএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে জামায়াত প্রার্থীকে শোকজ

নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে সাতক্ষীরা-৩ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী রবিউল বাশারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দেওয়া হয়েছে।

আসনটির বিভিন্ন এলাকায় নিষিদ্ধ প্রচারসামগ্রী ও পোস্টার ব্যবহারের অভিযোগে সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, রবিউল বাশারের প্রতীক ‘দাড়িপাল্লা’ সম্বলিত পোস্টার কালিগঞ্জ ও আশাশুনির ১২টি ইউনিয়নের প্রধান সড়কসহ বিভিন্ন ছোট-বড় রাস্তায় লাগানো হয়েছে, যা নির্বাচনী আচরণবিধির স্পষ্ট লঙ্ঘন। নোটিশে অবিলম্বে সব অবৈধ প্রচারসামগ্রী অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে আচরণবিধি ভঙ্গের দায়ে কেন তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তা আগামী ২৫ জানুয়ারির মধ্যে সশরীরে উপস্থিত হয়ে লিখিতভাবে ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে।

কালিগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার তানিয়া আক্তার ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, প্রার্থীর এ কর্মকাণ্ড নির্বাচনী আচরণবিধির পরিপন্থি।

তিনি বলেন, এটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ নষ্ট করে এবং আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। নির্বাচনের অবাধ পরিবেশ বজায় রাখতে প্রশাসন যে কোনো ধরনের বিধি লঙ্ঘনে কঠোর অবস্থানে থাকবে।

আহসানুর রহমান রাজীব/আরএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।