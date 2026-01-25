  2. দেশজুড়ে

চুয়াডাঙ্গায় বিএনপি-জামায়াতের সংঘর্ষে আহত ১৪

প্রকাশিত: ০৮:৪৯ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
সংঘর্ষে আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়

চুয়াডাঙ্গায় বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১৪ জন আহত হয়েছে। এ ঘটনার জন্য উভয় পক্ষ পরস্পরকে দায়ী করেছে।

রোববার (২৫ জানুয়ারি) বিকেলে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদিমপুর ইউনিয়নের জুগিরহুদা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীরা পরিকল্পিতভাবে হামলা করেছে। এ ঘটনায় আমাদের নারী কর্মীসহ ৯ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

অন্যদিকে, এ ঘটনায় জামায়াতে ইসলামীর পাঁচজন নেতাকর্মী আহত হয়ে আলমডাঙ্গার উপজেলা হারদী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়েছেন বলে জানা গেছে।

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেন বলেন, ‘আমাদের কর্মী-সমর্থকরা ভোটের প্রচারণায় ছিল। এসময় বিএনপির সমর্থকরা তাদের ওপর হামলা চালায়। আমাদের দুটি মোটরসাইকেল ভাঙচুর করে। হামলায় আমাদের পাঁচজন আহত হয়েছেন। তাদের উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে একজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেছেন চিকিৎক।’

আহত নারী মুক্তি খাতুন মুক্তা বলেন, ‘আমরা আমাদের রাইস মিলের কাছে দাঁড়িয়েছিলাম। এসময় জামায়াতের একের পর এক লোক এসেই যাচ্ছে। পরে একটি কালো রঙের মাইক্রোবাস এসে গ্রামের ব্রিজের ওপর দাড়াই। এরপরই লাঠিসোঁটা ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে শুরু করে। ইটের আঘাতে আমি আহত হয়।’

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক আফরিনা ইসলাম বলেন, বিকেল ৫টার পর আহত অবস্থায় ৯ জন জরুরি বিভাগে আসেন। তাদের প্রত্যেকের শরীরে আঘাতের চিহৃ রয়েছে। তাদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ভর্তি করা হয়েছে।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বানী ইসরাইল বলেন, ঘটনার পর ঘটনাস্থলে পুলিশের একটি দল পাঠানো হয়েছে। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।

