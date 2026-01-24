কুষ্টিয়ায় ট্রাকের চাপায় ইসলামী আন্দোলনের নেতা নিহত

কুষ্টিয়ায় ট্রাকের চাপায় ইসলামী আন্দোলনের নেতা নিহত
কুষ্টিয়া-রাজাবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়কে আলুবাহী মিনি ট্রাকের চাপায় পিষ্ট হয়ে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নেতা আব্দুর রাজ্জাক বাদশা (৪৮) নিহত হয়েছেন। এছাড়া এ ঘটনায় আহত হয়েছেন খাইরুল বাশার নামে তার এক কর্মী। শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) রাত ১০টার দিকে কুমারখালীর সদকী ইউনিয়নের ফুলতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত আব্দুর রাজ্জাক বাদশা উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়নের বেতবাড়িয়া গ্রামের হাচেন আলীর ছেলে। কুমারখালী বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন গোলচত্বর এলাকার আল-মদিনা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মালিক ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জগন্নাথপুর ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন তিনি।
পুলিশ, প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে খাইরুলকে নিয়ে মোটরসাইকেল চালিয়ে কুষ্টিয়া-৪ আসনের ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মনোনিত প্রার্থী আনোয়ার খাঁনের বাড়ি যাচ্ছিলেন বাদশা। পথিমধ্যে ফুলতলা এলাকায় একটি আলুবোঝায় ট্রাকের আগে উঠতে গিয়ে সড়কে ছিটকে পড়েন বাদশা ও তার সঙ্গী। সেসময় ট্রাকটি তাকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায় ও তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।
কুষ্টিয়া ৪ আসনের ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী আনোয়ার খাঁন জানান, দুর্ঘটনার কিছুক্ষণ আগে তার সঙ্গে বাদশার কথা হয়েছিল। দেখা করে কিছু বলতে চেয়েছিলেন। পরে শুনতে পাই তিনি সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।
কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জামাল উদ্দিন বলেন, ট্রাকের টাকায় পিষ্ট হয়ে একজন নিহত হয়েছেন। খবর পেয়ে দ্বিখণ্ডিত মরদেহ উদ্ধার করে হাইওয়ে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। হাইওয়ে পুলিশ আইনি পদক্ষেপ নেবে।
