বিএনপি ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ২০
ময়মনসিংহের ভালুকায় বিএনপি প্রার্থী ফখর উদ্দিন আহমেদ বাচ্চু এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী মোর্শেদ আলমের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এসময় দলীয় অফিস ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে পৌর শহরের ভালুকা বাসস্ট্যান্ডে সংঘর্ষ শুরু হয়। এরপর দফায় দফায় কয়েকটি এলাকায় হওয়া এ সংঘর্ষ চলে রাত ৮ পর্যন্ত। এতে পুরো এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রোববার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে পৌর শহরের ভালুকা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বিএনপির কার্যালয়ের সামনে দুই পক্ষের মধ্যে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়। একপর্যায়ে তা সংঘাতের রূপ নেয়। উত্তেজিত হয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মীরা বিএনপির কার্যালয় ভাঙচুর করেন। এর প্রতিক্রিয়ায় বিএনপি প্রার্থীর সমর্থকরা স্বতন্ত্র প্রার্থীর নির্বাচনি কার্যালয়ে আগুন ধরিয়ে দেন। সংঘর্ষটি পর্যায়ক্রমে পৌর শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ফায়ারসার্ভিসের সদস্য, পুলিশ ও সেনাবাহিনী।
জানা গেছে, দুই পক্ষের সংঘর্ষে বিএনপির প্রার্থী ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর অন্তত ২০ জন কর্মীসমর্থক আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে তিনজকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। আতঙ্কে আশপাশের দোকান-পাট বন্ধ রয়েছে।
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, সংঘর্ষে আহত অবস্থায় তিনজনকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। তাদেরকে হাসপাতালের ৭ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে। যথাযথ চিকিৎসাসেবা চলছে।
এ বিষয়ে ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আবদুল্লাহ আল মামুন (প্রশাসন) বলেন, এ ঘটনায় এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
কামরুজ্জামান মিন্টু/কেএইচকে