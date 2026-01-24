ঠাকুরগাঁওয়ে মির্জা ফখরুল
‘হাসিনা পালালেও যারা অন্যায় করেনি তাদের শাস্তি হতে দেবো না’
আওয়ামী লীগ সমর্থকদের উদ্দেশ্যে ঠাকুরগাঁও-১ আসনে বিএনপির প্রার্থী ও দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, শেখ হাসিনা পালালেও দলের পুরনো কর্মী, যারা অন্যায় করেনি তাদের শাস্তি হতে দেবো না। শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) বিকেলে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার শোল্টহরি বাজারে নির্বাচনী পথসভায় এসব কথা বলেন তিনি।
বিএনপি মহাসচিব বলেন, এখন একটা সুযোগ আসছে। আমাদের হাসিনা আপা চলে গেছে ভারতে, গেছেন ভালো করছেন। এখানকার যারা আপনার সমর্থক, যারা আপনার দলের পুরনো কর্মী, তাদেরকে বিপদে ফেলে গেছেন কেন? ফেলছে না বিপদে? আমরা তাদেরকে জানাতে চাই, এখানে কোনো বিপদে পড়বেন না। আমরা আছি আপনাদের পাশে। যারা অন্যায় করেছে, তাদের শাস্তি হবে। যারা অন্যায় করেনি, আমরা তাদের শাস্তি হতে দেব না।
শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) দুপুরে মির্জা ফখরুল নির্বাচনী গণসংযোগ ও পথসভার উদ্দেশে ঢাকা থেকে ঠাকুরগাঁওয়ে আসেন। বিকেলে তিনি সদর উপজেলার দেবীপুর ইউনিয়নের শোল্টিহরি বাজারে গণসংযোগের মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন। এছাড়া ১১ মাইল, বৈরাগীহাট, পয়সাফেলা ও মুন্সিরহাট এলাকায় গণসংযোগ করেন। তিনি ভোটারদের সঙ্গে কুশলবিনিময় করে ধানের শীষে ভোট চান।
শোল্টিহরি বাজারে এলাকাবাসীর উদ্দেশে মির্জা ফখরুল বলেন, আমি কিন্তু আপনাদেরই ছেলে, আপনাদেরই ভাই। এই এলাকা থেকে নির্বাচন করে আমি কখনো জিতেছি, কখনো হেরেছি। যখন হেরেছি, তখন কিন্তু আপনাদের ছেড়ে যাইনি। আমার বয়স ৭৮ হয়ে গেছে। কিন্তু মনের দিক থেকে এখনো তরুণ আছি। আমি বিশ্বাস করি, এখনো অনেক কাজ করতে পারবো। সুযোগ পেলে এলাকার সমস্যার সমাধান করতে পারবো।
ধর্মীয় সম্প্রীতির বিষয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, আমরা মুসলমান ও হিন্দু ভাইবোনদের অনুরোধ করবো- আসুন, আমরা সবাই একসঙ্গে এলাকার উন্নয়নে কাজ করি। এই উন্নয়ন কেবল ধানের শীষ করতে পারবে, আর কেউ পারবে না। আজ কিছু লোক আমাদের ভাগ করতে চায়। আমরা কি বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান আলাদা আলাদা বাস করি?
‘এলাকাতে একসঙ্গে হিন্দু-মুসলমানরা থাকেন। একসঙ্গে চলাফেরা করেন। আমাদের পরবে হিন্দুরা আসেন, হিন্দুদের পূজায় আমরা যাই। আমরা এই অবস্থাটা ধরে রাখতে চাই। আমরা মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সবাই একসঙ্গে দেশটাকে গড়ে তুলতে চাই। সবাইকে সমান নিরাপত্তা দিতে চাই।’
বিএনপির এই নেতা বলেন, এখন একটা দল আসছে, নাম কী? জামায়াত। তারা কি এর আগে ক্ষমতায় এসেছিল? কারও জন্য কোনো কাজ করেছে? আমরাই কাজ করেছি। বিএনপিই পরীক্ষিত দল। আরও কাজ করতে চাই। নতুন স্কুল, রাস্তাঘাট করতে চাই, হাসপাতাল করতে চাই। ছেলেমেয়েদের চাকরির ব্যবস্থা করতে চাই।
তানভীর হাসান তানু/এসএএইচ