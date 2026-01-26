  2. দেশজুড়ে

২১ বছর পর মঙ্গলবার ময়মনসিংহ যাচ্ছেন তারেক রহমান

প্রকাশিত: ১১:৩৩ এএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
দীর্ঘ ২১ বছর পর মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) ময়মনসিংহে যাচ্ছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণার অংশ হিসেবে জনসভায় বক্তব্য দেবেন তিনি। তার এ আগমন ঘিরে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে ময়মনসিংহ বিভাগীয় বিএনপি।

সর্বশেষ ২০০৫ সালের ২০ জুলাই নতুন শতাব্দির উন্নয়নের আলো তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে এক সফরে ময়মনসিংহে এসেছিলেন তারেক রহমান। ওই সফরে তিনি ময়মনসিংহ সদর, ঈশ্বরগঞ্জসহ বেশ কয়েকটি উপজেলা সফর করেন।

আগামীকাল মঙ্গলবার তারেক রহমান ময়মনসিংহে আসবেন। এ উপলক্ষে নগরীর ঐতিহাসিক সার্কিট হাউজ মাঠ পরিদর্শন করে মঞ্চ নির্মাণের কাজ শুরু করেছে বিএনপি। এ পরিদর্শন দলের নেতৃত্ব দেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক (ময়মনসিংহ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত) মো. শরীফুল আলম।

শরীফুল আলম বলেন, ২১ বছর আগে তারেক রহমান ময়মনসিংহে এসেছিলেন। এরপর আগামী মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) নির্বাচনি প্রচারণার অংশ হিসেবে তিনি নগরীর ঐতিহাসিক সার্কিট হাউজ মাঠে এক জনসভায় বক্তব্য রাখবেন। এসময় মঞ্চে ময়মনসিংহ বিভাগের চার জেলার (ময়মনসিংহ, শেরপুর, জামালপুর এবং নেত্রকোনা) ২৪ জন প্রার্থী উপস্থিত থাকবেন। এরই মধ্যে ময়মনসিংহবাসীর জন্য গৌরবান্বিত এ আয়োজনকে সফল করতে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

এদিকে তারেক রহমানের জনসভা প্রচারে আনন্দ মিছিল করেছে মহানগর ও দক্ষিণ জেলা বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠন। এতে ময়মনসিংহ-৪ (সদর) আসনের ধানের শীষের প্রার্থী আবু ওয়াহাব আকন্দ ওয়াহিদ, দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্য সচিব রোকনুজ্জামান সরকার রোকনসহ বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

