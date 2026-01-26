  2. রাজনীতি

ঢাকা-১৮

এনসিপি প্রার্থী আদীবের ওপর হামলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৫৫ এএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬

ঢাকা-১৮ আসনে ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ জোটের প্রার্থী ও এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম, ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা-১৮ আসনে ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ জোটের প্রার্থী ও এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীবের ওপর স্থানীয় ৪৩ নং ওয়ার্ড বিএনপি সভাপতি দিদার মোল্লার নেতৃত্বে হামলার অভিযোগ উঠেছে। তিনি ওই এলাকায় গণসংযোগ করছিলেন।

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) সকালে খিলক্ষেত থানার ডুমনি বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

হামলার বিষয়ে এনসিপি নেতা আরিফুল ইসলাম আদীব বলেন, খিলক্ষেত থানার ডুমনি বাজার এলাকায় আমার ওপর হামলা হয়েছে। সকালে জনসংযোগের সময় স্থানীয় বিএনপি নেতা দিদার মোল্লার নেতৃত্বে হামলা হয়।

ঢাকা-১৮ আসনের ১০ দলীয় জোটের প্রচার বিভাগের প্রধান কামরুল হাসান জাগো নিউজকে বলেন, খিলক্ষেতের দুমনি ৪৩ নং ওয়ার্ডে নূর পাড়া মাদরাসায় একটি পোগ্রাম হচ্ছিল। সেই পোগ্রামে আরিফ আদীব গেস্ট হিসেবে কথা বলেছেন। কথা বলার শেষের দিকে ওখানকার বিএনপির নেতা দিদার মোল্লার নেতৃত্বে হামলা হয়েছে। হামলায় মাদরাসা সুপারের ভাই আহত হয়েছেন। আমাদেরও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। ৯ জন আহত হয়েছেন। দুইজন গুরুতর। সেখানে এই হামলার প্রতিবাদে প্রতিবাদ কর্মসূচি চলছে।

ঢাকা-১৮ আসনের বিএনপির প্রার্থী এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, এটি কোনোভাবেই হওয়ার কথা নয়। আমাদের কেউ কারও ওপরে হামলা করার কথা নয়। বিষয়টি এখনো আমি শুনিনি। আমি জেনে আপনার সঙ্গে কথা বলবো।

