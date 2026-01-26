স্বামীকে খুঁজে দিতে ১০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা স্ত্রীর

  2. দেশজুড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:২৯ এএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
বগুড়ার আদমদীঘির সান্তাহারে স্বামীকে খুঁজে পেতে ১০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন স্ত্রী। শুধু তাই নয়, রোববার (২৫ জানুয়ারি) বিকেলে তিনি আদমদীঘি থানায় একটি লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছেন।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, প্রায় এক যুগ আগে উপজেলার সান্তাহার পৌর শহরের ইয়ার্ড কলোনির ফজলুর রহমানের ছেলে কাজলের সঙ্গে বিয়ে হয় একই এলাকার সনিয়া নামের এক মেয়ের। তাদের সংসারে এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। বেশ কিছুদিন যাবৎ কাজল তার সঙ্গে খারাপ আচরণ, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে আসছিলেন। এক পর্যায়ে গত ২৪ জানুয়ারি বেলা ১১টার দিকে তিনি আড়াই লাখ টাকা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। তার স্ত্রী সনিয়া সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে লোকমুখে জানতে পারেন- অন্য একটি মেয়েকে নিয়ে তিনি পালিয়ে গেছেন। স্বামীর এমন কর্মকাণ্ডে স্ত্রী সনিয়া মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন।

সনিয়া বলেন, ‘কাজলের দুটি ফোন নম্বরে বহুবার যোগাযোগ করেও তার সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হচ্ছে না। কখনো ফোন বন্ধ পাচ্ছি, আবার কখনো ফোন ঢুকলেও রিসিভ করছেন না। এজন্য নিরুপায় হয়ে থানায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছি। সেইসঙ্গে কেউ তাকে ধরিয়ে দিলে ১০ হাজার টাকা পুরস্কৃত করবো।’

আদমদীঘি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতাউর রহমান জানান, এ ব্যাপারে একটি অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

