লন্ডনের কারাগারে বিক্ষোভ, অনুপ্রবেশের অভিযোগে গ্রেফতার ৮৬
লন্ডনের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত ওয়ার্মউড স্ক্রাবস কারাগারের ভেতরে প্রবেশের অভিযোগে ৮৬ জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করেছে দেশটির মেট্রোপলিটন পুলিশ।
পুলিশ জানায়, বিক্ষোভকারীরা কারাগারের নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে ভেতরে প্রবেশ করেন এবং কর্তব্যরত পুলিশ সদস্য ও কারা কর্মীদের হুমকি দেন।
পুলিশ আরও জানায়, এই বিক্ষোভটি একজন ফিলিস্তিনি বন্দির সমর্থনে আয়োজন করা হয়, ওই ব্যক্তি বর্তমানে অনশন ও পানিবর্জন কর্মসূচিতে রয়েছেন। বিক্ষোভকারীরা কারাগারে কর্মরত কর্মীদের যাতায়াতেও বাধা সৃষ্টি করেন।
‘প্রিজনার্স ফর প্যালেস্টাইন’ নামের একটি প্রচারাভিযান সংগঠন জানায়, ওই বন্দির নাম মুহাম্মদ উমার খালিদ (২২)। তিনি গত শুক্রবার থেকে পানিবর্জন কর্মসূচি শুরু করেন। খালিদের বিরুদ্ধে গত বছরের জুন মাসে রয়্যাল এয়ার ফোর্সের ব্রাইজ নর্টন ঘাঁটিতে অনুপ্রবেশের অভিযোগ রয়েছে, যদিও তিনি এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। বর্তমানে তিনি বিচারাধীন অবস্থায় কারাবন্দি।
মেট্রোপলিটন পুলিশ জানায়, বিক্ষোভকারীদের একটি অংশ কারাগারের কর্মীদের প্রবেশপথ পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম হয়। বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও তারা স্থান ত্যাগ না করায় তাদের বিরুদ্ধে ‘অ্যাগ্রাভেটেড ট্রেসপাস’ বা গুরুতর অনুপ্রবেশের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) দেশটির বিচার মন্ত্রণালয় জানায়, পুরো ঘটনার সময় কারাগারের নিরাপত্তা কোনোভাবেই বিঘ্নিত হয়নি। তবে তারা এই ঘটনাকে উদ্বেগজনক ও অগ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেন।
মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র বলেন, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার সমর্থন করা হলেও কারাগারে অনুপ্রবেশ ও কর্মীদের হুমকি দেওয়ার ঘটনা গুরুতর উদ্বেগের বিষয়।
অন্যদিকে, ‘প্রিজনার্স ফর প্যালেস্টাইন’ অভিযোগ করে যে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ওপর অতিরিক্ত ও অযৌক্তিক বলপ্রয়োগ করেছে।
সংগঠনটি আরও জানায়, মুহাম্মদ উমার খালিদ একটি জটিল জেনেটিক রোগ-লিম্ব-গার্ডল মাসকুলার ডিসট্রফিতে ভুগছেন এবং তার পানিবর্জন কর্মসূচি তার স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ।
