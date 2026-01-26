যে কারণে বুড়ো মজনুকে নিজের করে নিলো ফুলবানু

যে কারণে বুড়ো মজনুকে নিজের করে নিলো ফুলবানু
মজনু একজন সত্যবাদী যুবক। পরিস্থিতি যেভাবেই হোক, সত্য বলার থেকে কখনো পিছপা হন না তিনি। সেই কারণে তার বিয়ে হয়নি। কিন্তু বুড়ো হতে চলা মজনুর সত্যবাদিতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে নিজের করে নেয় ফুলবানু নামের এক তরুণী।
এমনই এক গল্পে নির্মিত হয়েছে একক নাটক ‘সত্য সংকট’। এতে জাকিয়া বারী মমকে দেখা যাবে ফুলবানু চরিত্রে। আর মজনু চরিত্রে অভিনয় করেছেন জনপ্রিয় নির্মাতা ও অভিনেতা সালাউদ্দিন লাভলু। নাটকটি পরিচালনাও করেছেন তিনি।
লাভলু জানান, ঈদের সময় চ্যানেল আইতে প্রচারিত হবে ‘সত্য সংকট’। এর কাহিনি লিখেছেন আসাদ সরকার।
এ নাটকের শুটিং ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। নাটকে মম-লাভলু জুটির পাশাপাশি অভিনয় করেছেন সায়েকা আহমেদ, আমিন আজাদ, আনিসুর রহমান বরুণ, সুজিত বিশ্বাস, আনোয়ার শাহি, মাহাবুব আলম প্রমুখ।
মম বলেন, ‘সালাহউদ্দিন লাভলু শুধু একজন দারুণ নির্মাতা নন, তিনি একজন নন্দিত অভিনেতাও। তার পরিচালনায় তার বিপরীতে অভিনয় করা একটি অনন্য অভিজ্ঞতা ছিল। ফুলবানু চরিত্রটি দর্শকের মনে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলবে।’
গল্প, চরিত্র, অভিনয় ও নির্মাণ সব মিলিয়ে নাটকটি দর্শকের ভালো লাগবে বলে প্রত্যাশা করছেন মম।
