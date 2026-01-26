  2. দেশজুড়ে

আলতাফ হোসেন চৌধুরী

দিল্লিতে অফিস খুলে হাসিনা নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করছেন

প্রকাশিত: ১০:২২ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
দিল্লিতে শেখ হাসিনার জন্য অফিস খুলে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী।

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বিকেলে পটুয়াখালীর দুমকিতে একে মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত এক নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন তিনি।

আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেন, বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিল্লিতে বসে দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়া আওয়ামী লীগের কিছু সিনিয়র নেতাকে নিয়ে বাংলাদেশকে কীভাবে অস্থিতিশীল করা যায় এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচন কীভাবে বানচাল করা যায় সেই পরিকল্পনা করছেন।

তিনি আরও দাবি করেন, ওসমানী হাদিসহ সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডগুলো আওয়ামী লীগের পূর্বপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ।

দুমকি উপজেলা নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়ক মজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে বক্তব্য দেন বিএনপির বরিশাল বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বিলকিস জাহান শিরিন, পটুয়াখালী জেলা বিএনপির সভাপতি স্নেহাংশু সরকার কুট্টি, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মজিবুর রহমান টোটন, নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী মাকসুদ আহমেদ খান বায়েজীদ পান্না, বিএনপি নেতা অ্যাডভোকেট ওয়াহিদ সরোয়ার কালামসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।


