ভোটের দিন কোনো চিল ছোঁ মেরে ভোট নিয়ে যাবে তা হবে না

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মাগুরা
প্রকাশিত: ১০:২৭ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
মাগুরা আদর্শ কলেজ মাঠ প্রাঙ্গণে পথসভায় বক্তব্য দেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। ছবি-জাগো নিউজ

নেতাকর্মীদের উদ্দেশে জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, আপনারা চারদিকে খেয়াল রাখবেন। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ভোটের দিন কোনো চিল ছোঁ মেরে ভোট নিয়ে যাবে তা হবে না।

তিনি বলেন, ‌‘আগামীর ভোট অত্যন্ত মূল্যবান ও মর্যাদাপূর্ণ। দীর্ঘ ১৭ বছর পর আজ আমরা ভোটের অধিকার পেয়েছি। আমরা আমাদের অধিকারের পূর্ণরূপ দিতে চাই। গত সরকারের আমলে এদেশের অর্থনীতি, শিক্ষা, ব্যবসা, বাণিজ্য সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেছে। আগামী নির্বাচনে আমরা ক্ষমতায় গেলে নারীদের পূর্ণ মর্যাদা দিতে চাই। কোনো নারীকে আর অসম্মান হতে দেবো না।’

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) রাত ৯টায় মাগুরা আদর্শ কলেজ মাঠ প্রাঙ্গণে পথসভায় এসব কথা বলেন ডা. শফিকুর রহমান।

‘হ্যাঁ ভোট’ মানে আজাদি আর ‘না ভোট’ মানে গোলামি উল্লেখ করে জামায়াতের আমির বলেন, “আমাদের প্রথম ভোট হবে ‘হ্যাঁ ভোট’। তাই সবাইকে আগামী নির্বাচনে ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে রায় দিতে হবে।”

তিনি বলেন, দেশ নিয়ে আমরা থাকবো, দেশের উন্নয়ন করবো। মনে রাখবেন, দেশ ভালো থাকলে আপনারা ভালো থাকবেন।

সমাবেশ মঞ্চে মাগুরা-১ ও ২ আসনের প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেন ডা. শফিকুর রহমান। এসময় তাদের জয়যুক্ত করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

এর আগে বক্তব্য রাখেন জামায়াত ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মোবারক হোসাইন, মাগুরা-১ আসনের প্রার্থী আব্দুল মতিন, মাগুরা-২ আসনের প্রার্থী এমবি বাকের ও কেন্দ্রীয় ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি জেনারেল সিবগাতুল্লাহ।

মো. মিনারুল ইসলাম জুয়েল/এসআর

 

