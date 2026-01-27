  2. বিনোদন

সেরার নেশাই কাল হয়েছে, বিলাসবহুল গাড়ি কেনা নিয়ে আক্ষেপ বাদশার

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৫০ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
সেরার নেশাই কাল হয়েছে, বিলাসবহুল গাড়ি কেনা নিয়ে আক্ষেপ বাদশার
বাদশার। ছবি: সংগৃহীত

তার বিলাসবহুল জীবনযাপন অনুরাগীদের অজানা নয়। দামি গাড়ি, বাড়ি, গ্যাজেট-সব ক্ষেত্রেই ‘সেরা’ জিনিসটাই চাই পাঞ্জাবি র‌্যাপার বাদশার। কিন্তু সেই ঝোঁকের মাথায় নেওয়া এক সিদ্ধান্ত নিয়েই এবার প্রকাশ্যে আফসোস করলেন তিনি।

গত বছর প্রায় ১২ দশমিক ৪৫ কোটি রুপি খরচ করে একটি অতি বিলাসবহুল গাড়ি কিনেছিলেন বাদশা। সেই গাড়ি বিশ্বের হাতে গোনা কয়েক জন তারকার কাছেই রয়েছে। তালিকায় আছেন মুকেশ অম্বানী, শাহরুখ খান, অজয় দেবগনের মতো নামী ব্যক্তিত্বরা। স্বাভাবিকভাবেই সেই সময় ব্যাপক আলোচনা হয় র‌্যাপারকে ঘিরে।

কিন্তু এক বছর ঘুরতেই সুর পাল্টাল গায়কের। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বাদশা অকপটে বলেন,“গাড়িটা কেনার পর মিনিট পনেরোর মধ্যেই উত্তেজনা কমে গিয়েছিল। তখনই বুঝেছিলাম, সিদ্ধান্তটা হঠকারী হয়ে গেছে।”

তার কথায়, ওই মুহূর্তের উত্তেজনাই তাকে এত বড় খরচের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। পরে মনে হয়েছে, প্রয়োজনের থেকে বেশি দামি জিনিস কেনার লোভেই এমনটা করেছিলেন তিনি।

বাদশা আরও জানান, ছোটবেলা থেকেই সেরা জিনিস পাওয়ার একটা তাড়না কাজ করে তার মধ্যে। গাড়ি হোক, প্রযুক্তি হোক কিংবা বাড়ি- সব ক্ষেত্রেই তিনি সেরার পিছনে ছোটেন।

তবে মজার বিষয়, এত কিছু বলার পরেও নিজের এক পুরনো অভ্যাসের কথা স্বীকার করেছেন র‌্যাপার।“আমি সব সময় আগে দাম দেখি। তারপর ঠিক করি, জিনিসটা কিনব কি না।”

আরও পড়ুন:
হেনস্থার শিকার মিমি চক্রবর্তী, থানায় অভিযোগ দায়ের 
গোবিন্দকে ‘সুগারড্যাডি’ বললেন স্ত্রী, কারণ জানা গেল 

তার এই স্বীকারোক্তি ঘিরে এরই মধ্যেই নেটদুনিয়ায় শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। অনেকের মতে, বাদশার এই উপলব্ধি আজকের ‘দেখনদারি’র দুনিয়ায় বেশ বাস্তব এক বার্তা দেয়- সব দামি জিনিস সুখ দেয় না, কখনো কখনো দেয় আফসোসও।

এমএমএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

অর্ণবের জন্মদিনে যা লিখলেন স্ত্রী

অর্ণবের জন্মদিনে যা লিখলেন স্ত্রী

আপত্তিকর ভাইরাল ভিডিও নিয়ে মুখ খুললেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী

আপত্তিকর ভাইরাল ভিডিও নিয়ে মুখ খুললেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী

রামগঞ্জে ছাত্রলীগের দু’গ্রুপের সংঘর্ষে আহত ১০

রামগঞ্জে ছাত্রলীগের দু’গ্রুপের সংঘর্ষে আহত ১০