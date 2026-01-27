সেরার নেশাই কাল হয়েছে, বিলাসবহুল গাড়ি কেনা নিয়ে আক্ষেপ বাদশার

সেরার নেশাই কাল হয়েছে, বিলাসবহুল গাড়ি কেনা নিয়ে আক্ষেপ বাদশার
তার বিলাসবহুল জীবনযাপন অনুরাগীদের অজানা নয়। দামি গাড়ি, বাড়ি, গ্যাজেট-সব ক্ষেত্রেই ‘সেরা’ জিনিসটাই চাই পাঞ্জাবি র্যাপার বাদশার। কিন্তু সেই ঝোঁকের মাথায় নেওয়া এক সিদ্ধান্ত নিয়েই এবার প্রকাশ্যে আফসোস করলেন তিনি।
গত বছর প্রায় ১২ দশমিক ৪৫ কোটি রুপি খরচ করে একটি অতি বিলাসবহুল গাড়ি কিনেছিলেন বাদশা। সেই গাড়ি বিশ্বের হাতে গোনা কয়েক জন তারকার কাছেই রয়েছে। তালিকায় আছেন মুকেশ অম্বানী, শাহরুখ খান, অজয় দেবগনের মতো নামী ব্যক্তিত্বরা। স্বাভাবিকভাবেই সেই সময় ব্যাপক আলোচনা হয় র্যাপারকে ঘিরে।
কিন্তু এক বছর ঘুরতেই সুর পাল্টাল গায়কের। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বাদশা অকপটে বলেন,“গাড়িটা কেনার পর মিনিট পনেরোর মধ্যেই উত্তেজনা কমে গিয়েছিল। তখনই বুঝেছিলাম, সিদ্ধান্তটা হঠকারী হয়ে গেছে।”
তার কথায়, ওই মুহূর্তের উত্তেজনাই তাকে এত বড় খরচের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। পরে মনে হয়েছে, প্রয়োজনের থেকে বেশি দামি জিনিস কেনার লোভেই এমনটা করেছিলেন তিনি।
বাদশা আরও জানান, ছোটবেলা থেকেই সেরা জিনিস পাওয়ার একটা তাড়না কাজ করে তার মধ্যে। গাড়ি হোক, প্রযুক্তি হোক কিংবা বাড়ি- সব ক্ষেত্রেই তিনি সেরার পিছনে ছোটেন।
তবে মজার বিষয়, এত কিছু বলার পরেও নিজের এক পুরনো অভ্যাসের কথা স্বীকার করেছেন র্যাপার।“আমি সব সময় আগে দাম দেখি। তারপর ঠিক করি, জিনিসটা কিনব কি না।”
তার এই স্বীকারোক্তি ঘিরে এরই মধ্যেই নেটদুনিয়ায় শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। অনেকের মতে, বাদশার এই উপলব্ধি আজকের ‘দেখনদারি’র দুনিয়ায় বেশ বাস্তব এক বার্তা দেয়- সব দামি জিনিস সুখ দেয় না, কখনো কখনো দেয় আফসোসও।
এমএমএফ